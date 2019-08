La celebre soap opera spagnola Una Vita non va in pausa estiva e andrà in onda anche nella giornata di Ferragosto. La telenovela riserverà ancora interessanti e coinvolgenti colpi di scena ai telespettatori. Da poco tempo si è potuto costatare che Samuel è un assassino, visto che ha tolto la vita al padre. Una delle sorprese delle puntate successive sarà la morte di Riera (Pablo Menasanch), fidanzato della domestica Carmen (Maria Blanco).

Riera tenta di salvare Moises, poi muore

Negli episodi di fine estate Blanca e Diego scopriranno la brutalità di Samuel e pianificheranno una fuga da Acacias 38. Il fratello di Diego ha tentato di mettere in pericolo la salute del piccolo Moises, con l'intento di intralciare la vita della coppia. I giovani sfrutteranno la festa di battesimo del piccolo per lasciare al medico Riera il compito di recarsi in ospedale.

Lì potrà prendere Moises e portarlo in una pensione, punto di partenza della fuga di Blanca e Diego. Tuttavia il piano dei due coniugi non andrà in porto. Il perfido Alday capirà il vero obiettivo dei giovani e domanderà ad un infermiere di impedire che Moises sia portato via. Purtroppo, il progetto di Samuel si concluderà perfettamente, con gravi effetti per Diego e Blanca.

La Dicenta junior e il maggiore degli Alday si accorgeranno presto che nella pensione non si trova né il loro piccolo Moises né il medico Riera.

Solo allora un flashback lascerà intendere ai telespettatori che quest'ultimo sia stato fatalmente colpito dall'infermiere assoldato da Samuel. Quest'ultimo reggerà il gioco e si mostrerà felice quando gli verrà detto che Carmen e Riera andranno a vivere insieme. Poco tempo dopo, il cadavere del medico verrà scoperto. Carmen desidererà andare alla pensione, pensando di incontrare lì il fidanzato e Moises.

Diego le darà delle rassicurazioni in merito alle sue preoccupazioni e farà il terribile ritrovamento: vedrà il cadavere di Riera sotto il letto della stanza.

Blanca contro Diego per il suo piano

Carmen riconoscerà il corpo del fidanzato senza vita e ritornerà in lacrime a Calle Acacias. Nel quartiere troverà il conforto di tutti i residenti, soprattutto della domestica Fabiana. Intanto il rapporto tra Diego e Blanca si incrinerà sempre di più.

Infatti il piano di fuga era stato escogitato da Diego. Per questo motivo Blanca lo riterrà l'unico responsabile della scomparsa del piccolo Moises. Blanca chiamerà bugiardo l'uomo davanti a molti abitanti del quartiere e la loro relazione si farà sempre più tesa. L'obiettivo di Samuel è stato raggiunto e l'Alday ne gioirà senza sensi di colpa.