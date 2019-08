Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV turca trasmessa da lunedì a venerdì su Canale 5. Nelle prossime puntate italiane Ferit Aslan e Nazli Piran consumeranno le nozze dopo aver superato una crisi dovuta a Pelin Turan. Tuttavia l'arrivo della signora Leman metterà a repentaglio la felicità ritrovata della coppia.

Bitter Sweet: l'arrivo di Pelin

Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore sulle puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 svelano che scoppierà finalmente la passione tra Nazli e Ferit, sebbene debbano vedersela da molti ostacoli.

La coppia, infatti, dovranno fare i conti con l'arrivo di Pelin dopo essere riusciti a far saltare i piani di Demet e Hakan e prendere la custodia esclusiva di Bulut. In particolare la Turan si avvicinerà pericolosamente al suo ex fidanzato grazie ad un nuovo stratagemma dell'Onder.

Nazli lascia Ferit a causa della Turan

La donna, infatti, farà leva sui sensi di colpa dell'Aslan che nel frattempo scoprirà che aveva abortito quando era stata abbandonata da lui sette anni prima.

In realtà si tratterà di una messa in scena per mettere alle strette Ferit. Inoltre Pelin andrà a trovare il manager più volte nella sua azienda e approfitterà di una sua distrazione per nascondere una sua foto nel libro della Piran in modo che possa ritrovarla. Dall'altro canto, Nazli capirà di essere sta presa in giro dal consorte tanto da abbandonare la villa ed Istanbul quando Bulut si recherà a trascorrere qualche giorno dalla nonna Leman.

Incontro ravvicinato tra la Piran e l'Aslan nel bosco

Le trame di Bitter Sweet annunciano che la cuoca deciderà di recarsi nell'uliveto di suo zio per aiutarlo nella raccolta delle olive. Un modo per riflettere sulla sua vita dopo la scoperta delle bugie da parte del manager che non esiterà a raggiungerla dopo aver chiacchierato con la sua segretaria personale. Qui i due non faranno altro che litigare per poi mettersi alla ricerca di alcuni funghi per servire al loro ristorante.

Alla fine Nazli e Ferit perderanno la strada di casa tanto da essere costretti a trascorrere la notte in una casupola abbandonata nel bosco. In questo frangente la Piran e l'Aslan avranno modo di chiarirsi tanto che alla fine si lasceranno andare ad una dichiarazione d'amore reciproca. Dopo questo i due giovani consumeranno le nozze per la prima volta e si giureranno amore eterno.

Ad Istanbul arriva Leman

Ma la serenità di Nazli e Ferit sarà minata da una visita improvvisa ad Istanbul.

In particolare Leman deciderà di trasferirsi nella villa del figlio dopo aver avuto dei sospetti sul suo matrimonio alimentati dall'incontro avuto con Deniz Kaya e Pelin Turan. Per questo motivo la madre dell'Aslan deciderà di sorvegliare le mosse dei due piccioncini nel tentativo di smascherarli.