Appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap Beautiful, riguardanti ciò che andrà in onda dal 2 al 6 settembre prossimi. Nel corso della prossima settimana, vedremo come Bill reagirà alla sconfitta avvenuta in tribunale, dove il giudice McMallan ha affidato la custodia eclusiva del piccolo Will a Katie. Brooke, che in questa vicenda ha sempre preso le difese dello Spencer, comincerà a nutrire dei dubbi su Ridge e il giudice e scoprirà che i due, in effetti, si conoscono. Sospettando che il marito possa aver corrotto l'amico, la Logan indagherà più a fondo sulla vicenda.

Beautiful, spoiler 2-6 settembre: Brooke indaga sul rapporto tra Ridge e il giudice

Molti i colpi di scena che terranno incollati al televisore i numerosi fan della soap americana nel corso della prossima settimana, dove vedremo che Brooke, comincerà ad avere dei sospetti sul legame tra il marito Ridge e il giudice McMallan. La Logan infatti, comincerà ad intuire che i due si conoscono da tempo e comincerà ad indagare andando a sbirciare nel telefono del marito.

Qui troverà la conferma ai suoi sospetti, dato che vi saranno diverse telefonate e messaggi tra i due. La donna, quindi, avrà il dubbio che Ridge abbia corrotto l'amico di vecchia data per rivalersi su Biĺl e fargli perdere la custodia di Will.

Anticipazioni al 6 settembre: Brooke affronta il giudice

Nei nuovi episodi di Beautiful in onda dal 2 al 6 settembre prossimi, quindi, vedremo che Brooke sarà determinata a scoprire la verità su quanto avvenuto al processo per l'affidamento e per sapere se Ridge abbia effettivamente corrotto il giudice affinché l'uomo potesse emettere un verdetto favorevole a Katie.

Sarà per questo motivo che la Logan si recherà da McMallan, confessandogli di sapere tuta la verità e di sospettare che Ridge sia in coinvolto nell'esito dell'udienza. Intanto Bill, dopo aver perso la causa, non si darà pace e non accetterà la decisione di McMallan. Disposto a tutto pur di recuperare il rapporto con il figlio, chiederà aiuto proprio a Ridge affinché interceda presso Katie e Thorne, convincendoli a rinunciare alla custodia esclusiva.

I due neo sposi, intanto, parleranno proprio con il piccolo Will di quanto accaduto in tribunale, cercando di fargli capire le conseguenze della decisione del giudice. Mentre Bill studierà le possibili mosse da attuare per riprendersi il figlio, proprio quest'ultimo farà una visita a sorpresa al padre, dicendosi pronto a ricucire il loro rapporto e a dimenticare le mancanze passate.

Questo è molto altro nei nuovi episodi di Beautiful in onda dal 2 al 6 settembre nel consueto orario delle 13;40 su canale 5, pronti a scoprire tutte le novità riguardanti le famiglie Forrester e Spencer.