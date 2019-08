Questo pomeriggio la Juventus è tornata alla Continassa per iniziare a preparare la sfida di sabato contro il Parma. La Juve adesso pensa solo all'esordio in campionato e i bianconeri sfrutteranno questa settimana per lavorare ed essere pronti per sabato.

Per il match del Tardini, i Campioni d'Italia ritroveranno Cristiano Ronaldo che oggi ha ripreso ad allenarsi in gruppo. CR7 ha smaltito il problema muscolare e quindi contro il Parma dovrebbe essere regolarmente in campo.

Inoltre, la Juventus ha diramato un comunicato sulle condizioni di Maurizio Sarri. Il tecnico, oggi, era alla Continassa, ma non ha potuto essere in campo per l'allenamento visto il persistere della sindrome influenzale che lo debilita da giorni. Sarri è stato sottoposto ad altri accertamenti, i quali hanno confermato che ha la polmonite. L'allenatore toscano quindi seguirà una terapia specifica ed ha autorizzato il club a comunicare qual è il suo stato di salute.

Si studia la formazione anti-Parma

Maurizio Sarri nel corso di questa settimana dovrà capire quale formazione schierare contro il Parma. In particolare i dubbi più grandi riguardano l'attacco. Infatti, il mercato potrebbe cambiare i piani del tecnico, visto che alcuni giocatori sono al centro di alcune voci di mercato. Per esempio Paulo Dybala e Gonzalo Higuain che sembrano essere in corsa per una maglia da titolare non sono certi di restare a Torino e per questo motivo la decisione di Sarri è ancora più difficile.

Al momento solo Cristiano Ronaldo e Douglas Costa sono sicuri di essere titolari al Tardini, mentre con loro ci potrebbe Federico Bernardeschi oppure uno dei due argentini. Scegliere il numero 33 sarebbe la soluzione più sicura poiché il giocatore di Carrara non è al centro di voci di mercato. Mentre Paulo Dybala e Gonzalo Higuain sono molto "chiacchierati". Dunque nel corso della settimana lo staff tecnico bianconero avrà il duro compito di sciogliere questo dubbio: gli allenamenti dei prossimi giorni saranno decisivi.

Chi lavorerà meglio probabilmente verrà scelto per essere titolare a Parma.

L'altro dubbio in vista della partita di sabato riguarda la difesa, con Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini che sono favoriti per essere titolari, ma in corsa resta anche Matthijs de Ligt che potrebbe essere una delle sorprese di Sarri.

Domani la Juve proseguirà la preparazione

La Juventus, domani, proseguirà la preparazione in vista della sfida contro il Parma di sabato, ma la società non ha comunicato se la squadra sarà in campo al mattino o al pomeriggio.

Quello che è certo è che martedì verrà pubblicamente presentato Merih Demiral. Il difensore infatti parlerà in conferenza stampa alle ore 14:30.