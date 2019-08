Ieri sera, la Juventus ha giocato in amichevole contro la Triestina e i bianconeri hanno vinto per 0-1 grazie ad una gemma di Paulo Dybala. Dopo la sfida del Nereo Rocco i Campioni d'Italia sono immediatamente tornati a Torino e oggi la squadra godrà di una giornata di riposo. Dunque la Juve si rilasserà per qualche ora visto che già lunedì pomeriggio i giocatori torneranno in campo alla Continassa per allenarsi.

I bianconeri, da domani, metteranno nel mirino la sfida di sabato contro il Parma. Lunedì in campo al JTC si dovrebbe rivedere anche Maurizio Sarri che ieri non è partito per Trieste per riprendersi dopo l'influenza che lo ha colpito nei giorni scorsi. In vista del match di campionato resta anche da capire come sta Cristiano Ronaldo. La presenza di CR7 per la prima di campionato non sarebbe in discussione.

La Juve da domani penserà all'esordio in campionato

Per la Juventus è finito il tempo delle amichevoli e da domani si inizierà a pensare sul serio al campionato. I bianconeri, lunedì pomeriggio, saranno in campo alla Continassa per il primo allenamento settimanale in vista del match contro il Parma. A dirigere la seduta dovrebbe esserci regolarmente Maurizio Sarri che dovrebbe aver smaltito l'influenza che lo ha colpito nei giorni scorsi.

Il tecnico nel quartier generale bianconero farà lavorare intensamente i suoi ragazzi per farlo arrivare al top per la sfida di sabato 24 agosto alle ore 18:00. Per il match contro il Parma, la Juve conta di avere anche Cristiano Ronaldo che in questi giorni ha lavorato a parte a causa di un lieve fastidio all'adduttore. CR7, anche ieri, è stato alla Continassa per allenarsi e recuperare dal problema muscolare che gli ha impedito di seguire la squadra a Trieste.

Cristiano Ronaldo, sabato, ha condiviso un video che lo ritraeva al lavoro al JTC e insieme a lui c'era anche suo figlio Cristiano Jr. Dunque CR7 sta già mettendo nel mirino il match contro il Parma e di certo sta facendo di tutto per essere in campo sabato al Tardini. Domani si capirà se il portoghese tornerà a lavorare in gruppo oppure se continuerà nel suo programma differenziato.

Martedì la presentazione di Demiral

In questo pre campionato della Juventus uno dei giocatori che più si è messo in mostra è Merih Demiral. Il difensore nella giornata di martedì verrà presentato alla stampa. Demiral parlerà in conferenza stampa alle 14:30.

Bonucci pronto per la sfida contro il Parma

Ieri sera, nella sfida contro la Triestina, la Juve ha schierato in difesa la coppia formata da Bonucci e Chiellini. Il numero 19 juventino, al termine dell'amichevole del Nereo Rocco, si è già proiettato alla sfida del Tardini di Parma: "Grazie Trieste per l’accoglienza, dal prossimo week end di nuovo a caccia dei 3 punti".