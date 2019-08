Non si rasserena il conflitto che vede interpreti Teresa Cilia, Gianni Sperti e altre persone di Uomini e donne, il popolare programma pomeridiano di Canale 5. Da alcuni giorni Teresa sta avendo alcune discussioni con Raffaella Mennoia, autrice del programma pomeridiano di Maria De Filippi, e con Gianni che da lunghi anni è una delle figure più apprezzate della trasmissione. Giovedì 9 agosto, Teresa ha avuto un altro dibattito su Instagram, ma stavolta contro Sperti, a tal punto da usare la parola 'ignorante' con un post pubblicato su Instagram dove ha taggato proprio l'opinionista. Ieri a prendere le difese della moglie ci ha pensato anche Salvo Di Carlo, lanciando un'altra frecciatina.

Teresa Cilia contro Gianni Sperti: 'Mai una cosa giusta in 20 anni, sei ignorante e senza personalità'

Nei dettagli, infatti si e visto che Teresa Cilia ha puntato il dito contro Gianni, a cui ha detto che sta seduto da più di vent'anni a Uomini e donne nelle vesti di opinionista, ma non ha mai detto una cosa giusta. Per la Cilia vuol dire che Gianni è una persona ignorante e senza personalità. Successivamente ha taggato il diretto interessato scrivendogli: 'Ah dimenticavo, tu sei ballerino'.

L'opinionista di Uomini e donne non ha ritardato a rispondere, infatti anche in questa occasione ha replicato senza troppi giri di parole contro la siciliana. Sperti, senza usare mezzi termini, ha scritto un post in cui ha detto che sputare nel piatto dove si è mangiato è uguale a gettarsi fango addosso da soli. 'Eravate liberi di non rimanere a mangiare in quel piatto', ha detto Gianni, aggiungendo in più che 'capisce i vantaggi' nel rimanere lanciando così un'altra frecciatina non solo contro la Cilia ma anche contro Salvo.

Salvo Di Carlo prende le difese di Teresa contro Gianni Sperti

Salvo Di Carlo ieri ha deciso di rompere il silenzio e ha scelto di dire la sua contro Gianni. "Speriamo che a forza di leccare il c... Gli finisca la saliva, perché poi è convinto di muovere i fili, ma non ha ancora compreso di essere la marionetta" ha scritto in un post il marito della Cilia. Questa Instagram Stories è stata postata dopo che l'opinionista di Uomini e donne, aveva infierito contro l'ex tronista Teresa.

Inoltre, Salvo sempre in difesa della moglie, riferendosi questa volta a Raffaela ribadisce che i rapporti sono compromessi da ormai 4 anni. Di Carlo ce l’ha veramente con l'opinionista di Uomini e donne? Oppure il post è rivolto a un nuovo protagonista misterioso? Insomma, tutta questa vicenda sembra proprio essere diventata ormai una vera e propria soap opera, in quanto la diatriba pare non finire mai e ogni giorno nuove persone emergono a dire la propria contro i coniugi Di Carlo.

Riusciranno a metterci una pietra sopra e a fare tutti la pace? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi dai profili social dei diretti interessati.