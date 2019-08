Ormai mancano soltanto alcune settimane per poter scoprire finalmente se Nazli e Ferit protagonisti dello sceneggiato Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, avranno un epilogo felice. Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti rivelano che Asuman darà nuovamente filo da torcere alla sorella, poiché finirà per cacciarsi per l’ennesima volta nei guai. La ragazza sfuggirà ad un grosso pericolo, visto che non verrà abusata da un losco individuo per merito di Deniz che la salverà in extremis.

Tutto comincerà quando la cognata di Ferit dopo aver alloggiato a casa del musicista tornerà a vivere con Fatos, e farà i conti con un brutto imprevisto, poiché scoprirà di poter essere cacciata dalla scuola per non aver pagato le tasse. La giovane, dopo essere tornata in regola con l’aiuto del fratello di Demet, accetterà di lavorare per un certo Muzzaffer per poter colmare i debiti contratti. Quest’ultimo tenderà una vera e propria trappola alla ragazza, dato che pretenderà di avere un rapporto intimo con la stessa. Con il suo eroico gesto il Kaya si avvicinerà ulteriormente ad Asuman: i due infatti nel corso della notte dormiranno nello stesso letto.

La sorella di Nazli nei guai, il fratello di Demet aiuta Asuman

Negli episodi che i telespettatori italiani hanno avuto modo di vedere a partire dal 19 agosto 2019, c’è stato un allontanamento tra le due sorelle Piran. Asuman dopo aver discusso con la sorella Nazli si è trasferita a casa di Deniz. Gli spoiler delle prossime settimane di programmazione, anticipano che la figlia minore di Kemal tornerà a vivere con Fatos dando retta alla sorella.

Sfortunatamente il ritorno alla solita vita per la giovane non sarà affatto semplice visto che apprenderà di poter essere espulsa dalla scuola per non aver pagato delle rate. La stilista stufa di proteggere la sua coinquilina metterà al corrente la sua amica Nazli del grosso rischio che corre sua sorella. La cuoca costringerà Asuman a lavorare nel suo ristorante per poter pagare il suo debito al più presto possibile.

Nonostante ciò, l’ingenua ragazza deluderà ancora una volta le aspettative della sorella, accettando di saldare la tassa scolastica con l’aiuto di Deniz.

Asuman sfugge dalle grinfie di Muzzaffer e dorme con Deniz

La moglie di Ferit non esiterà e si scaglierà contro la sorella, al tal punto che la giovane smetterà di prestare servizio nel suo locale, accettando una nuova proposta di lavoro per poter ridare al musicista i soldi che le ha dato in prestito.

La cognata dell’Aslan farà la conoscenza di un uomo chiamato Muzzaffer, che la inviterà a recarsi a casa sua per assumerla come cameriera. Asuman purtroppo si renderà conto di essere caduta in una trappola quando metterà piede nell’abitazione del losco individuo. Il molestatore dopo aver sottratto alla giovane il suo cellulare, tenterà di approfittarsi della diretta interessata. Per fortuna la sorella di Nazli riuscirà a sfuggire dalle grinfie del malvagio uomo grazie all’intervento di Deniz, che, dopo aver nutrito dei sospetti sul conto del nuovo datore di lavoro della sua amica, riuscirà ad impedire che la giovane venga abusata.

Questo spiacevole avvenimento consentirà alla sorella di Nazli di rafforzare il rapporto instaurato con il cognato di Hakan, dato che trascorrerà la notte a casa dell’uomo finendo per dormirci insieme.