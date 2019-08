Ieri, 29 agosto, si sono ufficialmente riaperti gli studi di Uomini e donne ed è stata registrata la prima puntata del dating-show di Canale 5. Se da un lato negli scorsi giorni la redazione aveva rivelato tramite i social le protagoniste dei troni femminili di quest'anno, ovvero l'ex tentatrice Sara Tozzi e Giulia Quattrocioche, dall'altro non aveva lasciato trapelare alcuna anticipazione a proposito dei tronisti che, a partire dal 9 settembre, siederanno sulle tanto ambite sedie rosse.

Proprio durante la registrazione, però, la redazione ha svelato le identità dei nuovi tronisti: Giulio Raselli e Alessandro Zarino. Giulio è stato in passato corteggiatore dell'ex tronista Giulia Cavaglià, la quale ha voluto esprimere la propria opinione in proposito tramite il suo profilo Instagram.

Giulia Cavaglià torna a parlare sui social di Giulio

L'abbiamo visto nelle vesti di corteggiatore di Giulia Cavaglià durante la scorsa stagione di Uomini e Donne, poi come tentatore di Sabrina Martinengo a Temptation Island ed ora è pronto a salire sul trono più famoso, deciso a trovare la sua anima gemella: Giulio Raselli in pochi mesi si è fatto strada in televisione, conquistando il cuore di Maria De Filippi e del pubblico da casa.

In molti si aspettavano un suo ritorno negli studi di Uomini e Donne e per questo, quando la redazione ha sciolto il riserbo sulle identità dei tronisti, il pubblico non è rimasto sorpreso leggendo il suo nome. Nonostante questo, il popolo dei social si è subito domandato cosa ne pensasse Giulia Cavaglià del nuovo ruolo da tronista del suo ex pretendente, domanda alla quale Giulia ha deciso di rispondere, soddisfando così la curiosità dei suoi fan.

Giulia, tramite il suo profilo Instagram, si è dichiarata felice per Giulio e ha detto di volere solo il suo bene, concludendo poi con un augurio al suo ex corteggiatore "Daje tutta!".

Giulio protagonista del primo scontro negli studi

Durante la prima puntata registrata ieri, sono stati ospiti anche alcuni protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island, in particolare a confrontarsi all'interno dello studio sono state le tre ex coppie formate da: Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco, Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, Katia Fanelli e Vittorio Collina.

Insieme a loro negli studi erano presenti anche i loro tentatori, tra cui: Javier Martinez, che nel villaggio si era legato ad Ilaria e Vanessa Cinelli, tentatrice di Vittorio. Durante il confronto tra le coppie, sembra che tra Massimo e Giulio siano volate parole grosse: quest'ultimo, infatti, sarebbe intervenuto più volte in difesa dell'amico ed ex compagno di villaggio Javier. La lite tra i due, poi, sarebbe stata talmente tanto accesa da richiedere l'intervento della padrona di casa Maria De Filippi, intenzionata a sedare gli animi.

Come se la caverà Giulio nei panni di tronista? Per saperlo non resta che aspettare lunedì 9 settembre, quando andrà in onda la prima puntata di Uomini e Donne.