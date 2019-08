Venerdì 16 agosto Diletta Leotta ha compiuto 28 anni e ha organizzato una festa a bordo piscina che si è caratterizzata per il tema siciliano. C'è stata la presenza dei parenti e degli amici che hanno reso indimenticabile la festa. Si è potuta notare la felicità della conduttrice che ha spento le candeline in piscina e ha fatto dei balli sfrenati. La giornalista ha avvertito delle emozioni nel momento in cui c'era una torta galleggiante e non poteva mancare la presenza di Daniele Scardina, nuovo fidanzato della conduttrice.

Il pugile ha conquistato il cuore di Diletta e gli italiani vorrebbero stare al posto dello sportivo del quale invidiano la fidanzata. Non è passato inosservato l'abito indossato dalla Leotta, un outifit a rete che ha sottolineato le curve esplosive della bella presentatrice.

La felicità della giornalista che ha spento le candeline a bordo piscina

Le foto pubblicate su Instagram da Diletta Leotta evidenziano la bellezza e il sorriso presente della giornalista che si avvicina a ripartire con un'altra stagione lavorativa piena di emozioni.

La conduttrice tornerà a ricoprire il ruolo di inviata all'interno della piattaforma 'Dazn', dove dai campi commenta il risultato finale delle partite di Serie A e fa delle interviste ad allenatori e giocatori. Diletta Leotta non si tira mai indietro e il suo entusiasmo traspare nel momento in cui decide di prendere parte alla coreografia organizzata dal gruppo di danze folk. La conduttrice si è concessa un bagno della mezzanotte in compagnia degli ospiti, con la presenza del brindisi e della sua famiglia. Questo è il post scritto su Instagram dalla presentatrice: "Grazie a tutti per aver condiviso con me questa giornata speciale".

L'avvicinarsi di una nuova stagione ricca di sorprese

La Leotta ha pubblicato delle storie in compagnia delle amiche, dei genitori e del fratello. Sono arrivati gli auguri da parte dei personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui spicca il nome di Carlotta Maggiorana che ha vinto l'ultima edizione di 'Miss Italia' presentata dalla stessa Leotta. I fan hanno scritto dei messaggi che sottolineano la bellezza della conduttrice: "Ringrazio pubblicamente i tuoi genitori, io li propongo come patrimonio dell’umanità".

Inoltre Diletta Leotta ha postato una foto con gli amici di sempre e una in presenza dei parenti. La settimana prossima riparte il campionato e ci sarà la possibilità di rivederla su Dazn, di cui è una protagonista indiscussa come avvenuto in questa stagione dove ha avuto il piacere di intervistare allenatori internazionali. Ne sono esempi personaggi come Roberto Mancini e Josè Mourinho.