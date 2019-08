La soap opera turca 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' torna sul piccolo schermo dopo un periodo di pausa nel corso di questa settimana. C'è stata una variazione di programmazione all'interno della Serie TV e si tratta di una sorpresa che può rendere felici i telespettatori. Viene anticipato l'orario di messa in onda spostato dalle 15:30 alle 14:45 con la possibilità di vedere due episodi al giorno.

Le anticipazioni dell'appuntamento di lunedì 19 agosto svelano che, nell'episodio numero 51, sarà al centro delle trame il personaggio di Deniz. Arriverà la serata inaugurale del fratello di Demet e si tratterà di un evento importante per il dottor Aslan. Ferit (Can Yaman) coglierà l'occasione per presentarsi alla cerimonia in compagnia della moglie e si tratta della prima apparizione pubblica della coppia.

Nazli (Ozge Gurel), però, non si dimostrerà dello stesso parere del marito e assumerà un atteggiamento inaspettato in quanto la ragazza dirà di essere stanca.

Ferit e Nazli non vogliono creare sospetti sul motivo del loro matrimonio

La Piran dopo aver affrontato una giornata complicata deciderà di non prendere parte alla festa in modo da evitare ulteriori complicazioni. Questa decisione della giovane cuoca potrebbe creare dei sospetti nell'animo delle altre persone che potrebbero porsi delle domande.

Le anticipazioni dell'episodio numero 52 di Bitter sweet-ingredienti d'amore sottolineano che Engin giungerà a una conclusione importante. L'avvocato comunicherà alla ragazza di voler porre fine alla relazione e sembrerà essere la scelta migliore. I due ragazzi riusciranno a trovare un punto d'incontro e saranno disposti a rimanere amici. Ferit e Nazli si impegneranno per nascondere la verità intorno al matrimonio e fingeranno che non ci sono dei problemi sulla loro storia con l'intento di prendersi cura del piccolo Bulut (Alihan Turkdemir).

Asuman a conoscenza dell'incidente di Deniz dopo essersi avvicinata al ragazzo

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Asuman che avrà in mente un progetto per migliorare i rapporti con Deniz. La sorella della Piran proverà ad avvicinarsi al musicista e chiederà al ragazzo di trascorrere la notte nella sua abitazione. La situazione si comprometterà per un evento drammatico che farà crollare le intenzioni della fotografa per via di quanto successo a Deniz.

Quest'ultimo riceverà la telefonata di Nazli e il fratello non perderà tempo, uscendo di corsa e non si presenterà a casa ma questo comportamento provocherà le paure di Asuman. Quest'ultima, dopo aver fatto delle indagini, si renderà conto che il musicista è rimasto coinvolto in un incidente motociclistico.