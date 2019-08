La soap opera 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' sta ottenendo un successo importante trovando il consenso del pubblico. Le anticipazioni dell'episodio numero 43 trasmesso sul piccolo schermo martedì 6 agosto dopo 'Una vita', sottolineano che ci saranno dei risvolti importanti intorno alla custodia esclusiva di Bulut. Arriverà il giorno della sentenza definitiva e il giudice sarà pronto per esporre i motivi della scelta che lo porteranno a far affidare Bulut ad Hakan e Demet.

Il bambino tornerà a vivere con i coniugi Onder e tale notizia complicherà i piani di Ferit, che si mostrerà pronto a qualsiasi sacrificio pur di ottenere l'affidamento del nipote. Il dottor Aslan organizzerà un piano per riprendersi il nipote ma non potrà agire in solitudine e avrà dunque bisogno dell'aiuto di Nazli.

Ferit ha bisogno dell'aiuto di Nazli per riuscire nel suo piano

L'imprenditore deciderà di parlare della complicata situazione con la sorella di Asuman, con la speranza di riuscire a convincere la ragazza a sposarlo.

Tuttavia, la cuoca avrà bisogno di riflettere riguardo a questa proposta. Hakan e Demet nel frattempo, penseranno di non correre ulteriori pericoli dopo essersi riusciti a vincere la causa contro Ferit e continueranno le loro attività. I coniugi Onder proseguiranno con i loro loschi affari, ignari delle intenzioni dell'Aslan e credendo che il rivale non rappresenti più un problema. Hakan e la moglie risponderanno al piano dell'affarista e decideranno di mettersi in contatto con Deniz. I due coniugi, in cambio delle quote societarie, saranno disposti a cedere al giovane l'affidamento di Bulut.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Deniz cede alla richiesta dei coniugi Onder con la speranza di conquistare la Piran

Il giovane musicista cederà di fronte a questa richiesta, in quanto crederà che l'affidamento del piccolo Bulut possa dargli la possibilità di avere un avvicinamento con Nazli. Il ragazzo si dimostrerà pronto a qualsiasi sacrificio pur di avere una chance nella relazione con la Piran. Gli spoiler dell'episodio numero 44 di Bitter sweet-ingredienti d'amore in onda il 6 agosto fanno notare che sarà al centro delle trame Nazli.

La chef, dopo aver fatto le dovute valutazioni, accetterà la proposta ricevuta dall'Aslan in quanto si renderà conto della tristezza di Bulut. I due innamorati dovranno costruire una storia credibile, in modo da non destare sospetti sulla loro inaspettata decisione. Hakan farà i conti con un periodo difficile della sua vita, in quanto sarà incapace di controllare la cocente rabbia per via della mancata riuscita dei suoi piani, che faranno andare in panico il marito di Demet.