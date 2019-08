Ibiza si conferma l'isola degli amori estivi, non soltanto per i personaggi del mondo dello spettacolo e dello showbiz, ma anche per quelli di Uomini e donne. Gli ultimi gossip di queste ore riguardano Vittoria Deganello, nota al grande pubblico che segue la trasmissione di Maria De Filippi,per essere stata la corteggiatrice che venne scelta dal tronista Mattia Marciano, durante la stagione 2017/2018, alla fine del suo percorso sentimentale.

La love story tra i due, però, non è durata tantissimo e in queste ultime ore si vocifera che la bella Vittoria avrebbe voltato pagina con un altro sexy symbol: parliamo del calciatore Marco Borriello, ex fidanzato di Belen Rodriguez.

Il gossip su Vittoria Deganello e Marco Borriello: i due sarebbero in vacanza assieme

A riportare l'indiscrezione riguardante questo nuovo flirt estivo, che avrebbe come protagonista la bella Vittoria, è stato 361 Magazine, il quale ha svelato che lei e Marco Borriello si sarebbero incontrati a Ibiza, dove entrambi stanno trascorrendo le vacanze estive e che tra di loro sarebbe subito nato qualcosa.

Il sito ha aggiunto che Borriello sarebbe stato avvistato in compagnia dell'ex protagonista di Uomini e Donne: le foto e le Stories che Vittoria e Marco hanno postato in queste ore sui social li immortalano negli stessi luoghi.

Impossibile, però, al momento stabilire se tra i due ci sia per davvero qualcosa oppure no: questo sarà soltanto il tempo a dirlo, anche perché sia Vittoria che Marco al momento non hanno commentato i rumors su Instagram.

Un'estate decisamente movimentata per il calciatore, che sui social fa "sognare" i suoi followers, postando le foto e i video delle sue super-vacanze in barca, sempre circondato da bellissime ragazze. Questa volta, però, non si esclude che Marco Borriello possa aver trovato in Vittoria la sua "anima gemella" e che tra i due possa nascere davvero una storia d'amore seria.

La verità di Vittoria sull'addio con Mattia Marciano: 'Nessun tradimento, solo incompatibilità'

Per Vittoria, invece, questa potrebbe essere la persona con la quale volterebbe definitivamente pagina, dopo la fine della sua relazione con l'ex tronista Mattia Marciano.

I due si sono detti addio verso la fine del 2018 e da quel momento in poi non hanno più ripreso in mano le redini della loro relazione.

In un primo momento si era parlato anche di un possibile tradimento di Mattia ai danni di Vittoria, ma questa versione dei fatti è stata sempre smentita dalla ragazza stessa. La Deganello, infatti, ha svelato che alla base di questa separazione si celano motivi legati all'incompatibilità tra lei e Mattia, i quali pare che fossero sempre in disaccordo su tutto.