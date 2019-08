Le vicende di Nazli Piran e Ferit Aslan, protagonisti della soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, si fanno sempre più avvincenti. Nelle puntate della prossima settimana i seguaci dello sceneggiato assisteranno a dei nuovi colpi di scena. La new entry Pelin Turan, oltre a far entrare in crisi la cuoca e l’architetto, causerà dei problemi a Demet. Quest’ultima si vedrà costretta a fare i conti con il cognato di Asuman dopo essere stata smascherata da suo marito Hakan Onder.

In sintesi Ferit si scaglierà contro la sorella di Deniz quando verrà a conoscenza che la sua relazione amorosa con Pelin ebbe un triste epilogo a causa sua.

L’Aslan caccia Pelin dal suo compleanno, l’Onder smaschera la moglie

Le trame degli episodi della telenovela Dolunay, in onda dal 26 al 30 agosto, annunciano che finalmente Ferit festeggerà il suo compleanno e, nel corso della serata, apprezzerà molto la sorpresa di Nazli perché avrà modo di trascorrere del tempo con i suoi vecchi amici.

La felicità del ricco imprenditore arriverà alle stelle e, infatti, sarà sul punto di baciare la moglie. All’improvviso l’Aslan cambierà umore quando al suo party prenderà parte anche l'ex fidanzata Pelin. La sorella di Asuman si accorgerà dello scambio di sguardi tra il marito e la nuova arrivata ma non riuscirà a capire il motivo. Il festeggiato approfitterà di una distrazione della cuoca per cacciare la Turan visto che le farà presente di non volerla riavere nella sua vita.

Il giorno seguente l’Aslan dirà a Nazli di averle perdonato in modo definitivo il fatto di aver protetto sua sorella Asuman. Intanto Hakan farà credere a Pelin che Ferit a tempi della loro relazione era fortemente innamorato di lei. Sempre nel corso della conversazione l’Onder confesserà alla Turan che la causa della fine della sua storia d’amore con l'Aslan fu Demet che, per la forte gelosia, fece avere all’architetto delle sue foto in compagnia di un altro uomo.

A quel punto il losco imprenditore spingerà la sua vecchia conoscenza a dire come sono andate veramente le cose al suo ex fidanzato. Pelin seguirà alla lettera i consigli che le darà il cognato di Deniz visto che si presenterà nell’ufficio dell’Aslan.

Ferit su tutte le furie con Demet, Hakan incastrato dalla sorella di Deniz

La Turan, dopo aver rivelato al marito di Nazli che fu Demet a fargli credere che l’avesse tradito, gli farà una confessione scioccante che aveva pianificato con Hakan.

La donna rivelerà a Ferit che si vide costretta ad abortire il figlio che aspettava da lui. L’architetto, pur essendo rimasto sconvolto dalle parole pronunciate dalla sua ex fiamma, le sottolineerà di essere ormai felice al fianco della cuoca. L’Aslan, su tutte le furie per aver scoperto l’ennesima intromissione di Demet, la affronterà per avergli rovinato la vita sette anni prima. Quest’ultima risponderà alle accuse del suo ex fidanzato dicendogli che Nazli e la Turan non sono le donne adatte per lui.

Dopo aver avuto il duro scontro, Ferit farà ritorno a casa e rassicurerà la Piran precisandole che Pelin fa parte del suo passato. Nonostante ciò lo zio di Bulut dispiaciuto per quanto appreso dalla Turan, chiederà scusa alla donna per non essersi fidato di lei quando stavano insieme. Dopo aver perdonato il suo ex fidanzato, Pelin gli dirà chiaramente di essere disposta a tornare con lui. Ancora una volta Ferit respingerà la sua ex fiamma dicendole di essere sposato con la chef. In seguito Demet, decisa a farla pagare al marito Hakan, registrerà la voce del perfido uomo quando le rivelerà di nuovo i crimini di cui si è macchiato. Per finire la sorella di Asuman, non sospettando affatto che Pelin è intenzionata a riprendersi suo marito, la inviterà a casa sua quando le chiederà di voler vedere Bulut.