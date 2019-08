Cresce la curiosità da parte dei telespettatori di Canale 5 per il ritorno delle puntate de Il Segreto che avremo modo di vedere in onda su Canale 5 da lunedì 26 agosto. Nelle prossime puntate Fe lascerà Puente Viejo dopo aver finto la sua morte con l'aiuto di Mauricio mentre Alvaro Fernandez avrà una lite con Isaac Guerrero per via del bacio con Elsa Laguna.

Il finto decesso di Fe

Gli spoiler sulle prossime puntate de Il Segreto svelano che Antolina inizierà a nutrire dei dubbi non appena vedrà Isaac in compagnia di uno sconosciuto.

Mauricio porterà immediatamente Fe al dispensario, dove Alvaro gli tamponerà la grave ferita che ha riportato nella lotta con Faustino. Nel frattempo Carmelo e Don Berengario si confronteranno per dare la stessa testimonianza sul decesso dei Molero. Intanto il capomastro farà sapere a tutti gli abitanti che la Perez è purtroppo morta, tant'è che Meliton avrà intenzione di avvertire la guardia civile.

Ma ecco che Godoy rifiuterà l'aiuto del sergente per predisporre il funerale dell'amata. A proposito, Saul non saprà come far sapere a Julieta del decesso dell'amica, in quanto è ancora molto fragile per via di ciò che gli è successo nel bosco. Elsa vedrà che Fernandez non è per nulla sconvolto per la morte prematura della Perez, mentre la Uriarte sarà afflitta per la scomparsa improvvisa di Fe.

Elsa e Alvaro si scambiano un bacio

Gli spettatori ben presto sapranno con certezza che Fe ha solo finto di morire, infatti il certificato predisposto da Alvaro è falso, solo un metodo per consentire alla donna di lasciare il paese.

A proposito, Raimundo le consiglierà di recarsi da Rosario e Prado nella lontana America. Per questa ragione, tutti gli amici più cari della Perez verranno messi a conoscenza del suo finto trapasso prima di dare il via al rito funebre. Intanto Fernandez e Elsa si baceranno anche se tra loro non c'è ancora nulla di solido e concreto. Dall'altra parte, la Ramos saprà che Guerrero ha fatto un accordo con Agapito, un agente investigativo. Infine Francisca Montenegro costringerà Fernando Mesia a tenere gli occhi puntatu su Maria e Roberto Sanchez.

Isaac e il dottor Fernandez litigano

Isaac sarà molto geloso dopo aver scoperto che Elsa e Alvaro c'è stato un bacio. Adela, al contrario, intuirà che Carmelo ha commesso qualcosa di grave mentre Prudencio andrà a fare visita a Julieta. Nel frattempo Gonzalo recapiterà ad Esperanza e Beltran uno scatolone con all'interno alcuni giocattoli e ricorderà a Maria di amarla tutt'ora. Per questa ragione, Roberto starà accanto alla Castaneda in questo periodo difficoltoso, suscitando la rabbia di Fernando.

Allo stesso momento, Fe deciderà di partire per l'America, provando a convincere Mauricio a seguirla mentre la Laguna cercherà di fermare la lite tra Guerrero e Fernandez. Alla Villa, Francisca offrirà del denaro al Sanchez per indurlo a lasciare Puente Viejo e i nipoti.

Sempre le anticipazioni de Il Segreto dal 26 al 30 agosto, rivelano che Adela e Irene riusciranno a far uscire di casa Julieta mentre la Perez darà ordine a Matias e Marcela di mettere in vendita la sua enoteca.

Più tardi, Castaneda suggerirà ad Isaac di lasciare in pace l'ex fidanzata. Francisca e Mesia prometteranno 100 mila pesetas al cubano per andare via, ma quest'ultimo chiederà tempo per prendere una decisione. Infine, Fe dirà a Mauricio che non se ne andrà dal paese senza di lui.