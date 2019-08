Negli ultimi giorni si sta parecchio parlando della crisi tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. La coppia nata all'interno di Uomini e donne è una delle più amate di sempre e fino ad oggi i due si erano sempre mostrati molto uniti. Da alcune settimane, però, i fan hanno iniziato a notare un certo cambiamento tra i due e sui loro profili social sono iniziati a comparire diverse domande riguardo lo stato della loro love story.

A confermare le voci ci ha pensato la Rocchini, che tramite il suo profilo ufficiale Instagram ha spiegato che al momento la situazione con Oscar non è ben definita. Dal settimanale Spy arriva oggi un'indiscrezione riguardo ai motivi che hanno portato al distacco tra i due. A quanto pare, la ragazza avrebbe scambiato dei messaggi con l'ex corteggiatore Luca Daffrè.

Gossip Uomini e Donne, l'indiscrezione su Eleonora ed Oscar

I fan più "accaniti" della coppia di Uomini e Donne sono rimasti molto delusi nell'apprendere la notizia della crisi tra i due.

Il settimanale Spy in edicola oggi, ha riportato delle importanti rivelazioni su Eleonora Rocchini ed Oscar Branzani. Tra le pagine del giornale è infatti possibile leggere che a capo della crisi tra i due ci sarebbero parecchi messaggi che l'ex corteggiatrice si sarebbe scambiata con Luca Daffrè.

Quest'ultimo ha preso parte all'ultima edizione di U&D nelle vesti di corteggiatore di Angela Nasti, che però ha preferito il rivale Alessio Campoli a lui.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

Non è finita quì, perché, sempre secondo quanto riportato dalla rivista, anche Oscar avrebbe interagito con una ragazza di nome Sabrina che sarebbe adesso pronta a rivelare il tutto. Al momento queste sono soltanto indiscrezioni e non si sa di preciso come stiano veramente le cose.

Eleonora e Oscar, fan preoccupati per la loro crisi

In questi ultimi mesi, molteplici sono le coppie di Uomini e Donne che sono scoppiate, lasciando l'amaro in bocca a molti fan del programma.

La crisi tra Eleonora e Oscar ha stupito gran parte dei telespettatori del talk, che da sempre sono abituati a seguire i due sui social. Sul web, fino a poco tempo fa, i due si mostravano più innamorati che mai mentre si godevano una vacanza, ma qualcosa è adesso cambiato.

Sotto i post pubblicati da entrambi, si possono infatti leggere diversi messaggi di preoccupazione per l'andamento della loro relazione.

La Rocchini ha comunque spiegato che qualora ci fosse qualche novità al riguardo, sarà lei stessa a dire tutto. Al momento comunque, i due non hanno confermato o smentito l'indiscrezione lanciata dal settimanale. Sicuramente, però, presto potrebbe arrivare una risposta da parte dei diretti interessati, che sono soliti interagire con i loro seguaci sul web.