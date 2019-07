Da alcuni giorni sul web si è parecchio parlato di una presunta crisi tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani. I fan di entrambi i ragazzi hanno iniziato a sospettare che qualcosa non andasse da quando i due hanno iniziato a non mostrarsi più insieme su Instagram da diversi giorni. Solitamente infatti, la coppia è molto affiata ed unita anche sui social, in cui è solita pubblicare foto e video. In molti hanno iniziato così a chiedere ai diretti interessati cosa fosse successo, ma entrambi non si sono mai apertamente espressi sulla questione.

Poche ore fa, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla questione, facendo intuire a tutti i seguaci che la loro relazione sentimentale è al momento in bilico e in una fase non ben definita.

Le parole di Eleonora Rocchini su Instagram

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva nei giorni scorsi risposto al commento di una fan che chiedeva spiegazioni sulla sua situazione sentimentale con Oscar.

In quell'occasione, la ragazza era rimasta molto vaga dicendo di non dover dare spiegazioni a nessuno sulla sua vita privata e che condividere le cose con i propri fan deve essere un piacere e non un obbligo. Le voci della presunta crisi hanno così continuato a circolare sul web, fino a quando poche ore fa la ragazza ha deciso di dire la sua.

Eleonora ha postato un video su Instagram, in cui ha specificato che lei e Oscar non stanno attraversando un momento moto sereno e che non condivide nulla con i suoi seguaci non perchè lei non voglia, ma perchè la situazione non è chiara neanche ai diretti interessati.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ci ha tenuto anche a specificare che, quando sarà il momento, ne parlerà tranquillamente, ma che adesso chiede un po' di tatto e rispetto per la loro situazione.

Oscar su IG: 'Il mio cuore appartiene a chi amo'

Eleonora ha voluto chiarire su Instagram che lei non è una persona che mostra la sua sofferenza agli altri e che quando sta male non si mette a fare video per fare la vittima sul web, ma preferisce starsene in una stanza da sola.

La crisi sembra dunque essere confermata, ma tutti i seguaci della coppia nata a Uomini e Donne sperano che i due possano chiarire i loro problemi e ritornare più uniti di prima. Oscar e la Rocchini sono stati infatti una delle coppie più amate tra quelle uscite dal programma.

Solo qualche giorno fa, Oscar Branzani aveva risposto a chi gli chiedeva se fosse single dicendo che il suo cuore appartiene a chi ama.

Non sono dunque chiari i motivi di questo distacco tra i due che fino a poche settimane erano insieme in vacanza. Per sapere come andrà a finire bisognerà dunque attendere le prossime dichiarazioni dei diretti interessati.