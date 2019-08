Giulia Cavaglià continua ad essere una delle indiscusse protagoniste del Gossip estivo di Uomini e donne. Dal giorno in cui è stata ufficializzata la sua rottura con Manuel Galiano, all'ex tronista sono stati associati nuovi flirt, poi prontamente smentiti dalla diretta interessata. Si è prima parlato di un possibile ritorno di fiamma con Giulio Raselli, suo ex corteggiatore del Trono Classico, e successivamente di una frequentazione con un calciatore delle serie minori.

Di recente, è stata chiamata in causa anche l'amicizia speciale con Francesco Sole, apparso in sua compagnia in una recente Instagram Story. Ma, anche in questo caso, la Cavaglià ha preferito mettere subito a tacere qualsiasi rumor spiegando la tipologia del suo rapporto con il giovane scrittore:tra di loro ci sarebbe solo un'amicizia. Nel frattempo, il suo ex Manuel Galiano ha manifestato un forte apprezzamento per il suo percorso nel dating show targato Maria De Filippi.

È amicizia tra Giulia Cavaglià e Francesco Sole

Francesco Sole ha pubblicato alcune Instagram Stories nelle quali si trovava in macchina in compagnia di Giulia Cavaglià. Le voci di un loro possibile flirt hanno subito cominciato a rimbalzare sul web, arrivando ben presto all'attenzione dell'ex tronista di Uomini e donne. Quest'ultima ha deciso di smentire subito, evitando di fomentare la curiosità su quella che invece sembrerebbe solo una bella amicizia.

Un utente, a tal proposito, le ha chiesto: "Ma tu e Francesco Sole insieme. Che ci dici?". La risposta della torinese ha lasciato poco spazio ai dubbi: "È solo un amico! Ci troviamo bene, mi fa scassare, è molto simpatico ma è solo un amico!". Questa smentita arriva a pochi giorni di distanza da quella relativa a Pietro Zamas, un altro ragazzo avvistato in più occasioni insieme alla Cavaglià.

Manuel Galiano ringrazia Gianni Sperti

Se i movimenti di Giulia Cavaglià continuano ad essere monitorati dal pubblico di Uomini e donne, desideroso di scoprire chi sarà il suo nuovo amore, Manuel Galiano conferma il proprio apprezzamento nei confronti del programma che lo ha fatto conoscere in televisione.

Interpellato da alcuni followers su Instagram, Manuel ha definito il dating show come qualcosa che "ti fa crescere davvero tanto", lasciando chiaramente intendere che sarebbe pronto a parteciparvi nuovamente. Magari nel ruolo di tronista? L'ex di Giulia Cavaglià ha anche rilasciato parole di stima nei confronti di Gianni Sperti, una delle persone che maggiormente ha apprezzato nel suo percorso televisivo.

L'ex corteggiatore ha definito così l'opinionista: "Lui è sempre stato uno dei pochi che mi ha capito fin dall'inizio". Su Tina Cipollari, invece, ha preferito esprimersi in maniera ironica, rivelando di sentire molto la sua mancanza.