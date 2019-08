Alcune settimane fa l'ex corteggiatrice di Uomini e donne Giulia De Lellis ha annunciato l'uscita del suo libro "Le corna stanno bene su tutto": la notizia ha fatto in poco tempo il giro del web e la sua autobiografia si è piazzata fin da subito tra i libri più preordinati di Amazon. In molti sono infatti curiosi di scoprire tutta la verità sulla storia tra la ragazza e Andrea Damante, che tradì l'influencer tempo fa, ma la donna non aveva mai parlato apertamente della cosa, anche se sul web la notizia era risaputa. Solo poche ore fa, la ragazza ci ha tenuto a dare maggiori dettagli sul contenuto del suo libro.

Giulia parla della storia della sua autobiografia

In molti hanno criticato la donna sui social una volta sparsa la voce dell'uscita del suo libro. Per scrivere il tutto però, la De Lellis si è servita dell'aiuto di una scrittrice professionista di nome Stella. Proprio sul suo profilo Instagram, Giulia ha raccontato poche ore fa di come sia nata questa collaborazione: la donna ha rivelato che dopo la proposta di Mondadori di scrivere un libro, ha richiesto di essere affiancata da una professionista del settore.

Le è sta così presentata Stella, con la quale è nata fin da subito una certa sintonia. Giulia ha infatti rivelato che avrebbe dovuto incontrare altri scrittori, ma che si è fermata solo al primo incontro con la donna sopra citata. L'influencer, che ormai conta più di 4 milioni di follower, ha dichiarato che è riuscita fin da subito ad aprirsi ed a raccontare la sua storia sentimentale alla sua collaboratrice in quest'avventura, che non conoscendola ma avendo sentito solo qualcosa su di lei, non aveva alcun pregiudizio sulla sua persona.

La De Lellis su Instagram: 'Questo libro mi ha sconvolto la vita'

L'ex di Andrea Damante si è mostrata molto emozionata nel parlare di questa sua collaborazione durata ben 9 mesi. "Mentre lo scrivevo sono successe tante cose. Mi ha stravolto la vita. Ogni notte scrivevo a Stella quello che volevo raccontare, lei è stata il mio diario segreto" dichiara la De Lellis. La donna ha poi voluto ringraziare la scrittrice ed ha incoraggiato chi ha subito un tradimento a non rinchiudersi in se stesso.

Giulia ha dichiarato di averci messo un po' per ricominciare a vivere e prendere aria.

La ragazza ha poi concluso dicendo che quando tutti sapranno sarà strano, ma allo stesso tempo bello. In molti sono i fan curiosi di scoprire cosa sia avvenuto con precisione nel corso della sua relazione con Damante e come abbia scoperto di essere stata tradita. Per saperne di più non resta dunque che attendere l'uscita del libro che avverrà il 17 settembre.