Finale amaro per la coppia formata da Katia e Vittorio: quest'ultimo, infatti, al falò di confronto ha deciso di uscire separatamente, perché, anche se dispiaciuto nel vedere la fidanzata in lacrime, non se l'è sentita di tornare insieme dopo essersi sentito calpestato da lei fin dal primo giorno. Ma non è tutto, perché al termine del falò di confronto, Vittorio non ci ha pensato due volte e ha chiesto di rivedere la single Vanessa, con la quale ha passato la maggior parte delle ore all'interno del villaggio dei fidanzati e con cui si è detto d'accordo nel potersi conoscere e vivere anche fuori dal contesto televisivo.

Un mese dopo le riprese nel villaggio sardo, sia Katia che Vittorio sono stati intervistati da Filippo per sapere come procede la loro vita dopo quell'esperienza. Vittorio ha ammesso di essere stato davvero male, ma di aver trovato la forza di reagire, perché certo di non aver sbagliato né all’interno del villaggio, né durante i due anni di relazione e ha ammesso di sentire spesso la single Vanessa e di essersi visto con lei già due volte.

Katia, invece, ammette di aver avuto un rientro a casa traumatico, di aver capito che il suo (ormai) ex fidanzato provando a baciare un'altra persona l'ha tradita e di essersi accorta di non essere più tanto innamorata di lui.

Vittorio su U&D Magazine: 'Mi sento bene'

Finita la sesta stagione di Temptation Island, la coppia è stata raggiunta per un'intervista dal Magazine di Uomini e Donne, per poter spiegare i sentimenti provati durante la trasmissione e quelli che provano adesso.

Vittorio ha dichiarato "mi sento bene" e racconta di aver raggiunto una serenità interiore che non provava da tempo e di essere felice per l’affetto e la stima che riceve dalle persone. Il Collina,ha definito poi il percorso vissuto a Temptation Island come un'esperienza che è stata un crescendo: inizialmente lo hanno ferito le parole della bionda "fotonica", per cui la prima settimana l'ha passata pensando solo a lei e a cosa potesse fare nel villaggio delle fidanzate; poi con il passare dei giorni ha iniziato a cambiare, cercando di capire che persona volesse davvero al suo fianco.

Vittorio ha poi spiegato di aver scelto di uscire da solo, perché "non avrei mai potuto dare una chance a una persona che per raggiungere il suo obbiettivo non si è fatta scrupoli'. Questa decisione è stata poi condivisa anche dalla sua famiglia, che è rimasta molto delusa dall'atteggiamento di Katia: "Mio padre mi ha detto che a prescindere dalla mia decisione non avrebbe più voluto avere a che fare con lei".

E a proposito della single Vanessa, Vittorio l'ha definita una persona con uno spessore più elevato di quello di Katia, con la quale si sente, che ha visto più volte, ma per cui ancora non può parlare di sentimenti.

Katia è convinta che Vittorio riceverà un due di picche da Vanessa

Anche la bionda "fotonica" è stata raggiunta dal Magazine di Uomini e Donne e con l'occasione ha potuto spiegare come si sente dopo l'esperienza vissuta in Sardegna.

Katia sta bene, anche se ogni tanto le manca la famiglia di Vittorio - soprattutto sua nonna - ma si ritiene soddisfatta per il percorso che ha fatto a Temptation Island, anche perché in questo modo ha avuto dimistichezza con un Vittorio che non conosceva. In merito al rapporto nato tra l'ex fidanzato a la single Vanessa, la bionda "fotonica" è convinta che lui sia molto preso, al contrario di lei che gli darà "un due di picche".

Nel villaggio delle fidanzate Katia ha potuto conoscere meglio sia il single Giovanni, verso cui nutre solo amicizia, che Nicola. Nei confronti di quest'ultimo, che considera sempre solo un amico, ha espresso belle parole: "Lui è riuscito a farmi mettere l’orgoglio da parte e farmi prendere consapevolezza di tante cose". Infine, durante l'intervista Katia ha raccontato che la sua famiglia è rimasta sorpresa per la fine della sua storia d'amore con Vittorio, perché era convinta che lui fosse l'uomo della sua vita e proprio per questo motivo fino a qualche settimana fa continuava a sperare in un ritorno sui suoi passi.