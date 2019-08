Una nuova e appassionante puntata di Bitter Sweet, ingredienti d’amore attende i fan della Serie TV turca nella giornata di giovedì 8 agosto, a partire dalle 14.45, dove si scoprirà se Nazli e Ferit riusciranno a diventare finalmente marito e moglie. I due, infatti, sono scesi a patti e hanno deciso di sposarsi in tutta fretta per riottenere la custodia del piccolo Bulut. Il giorno della cerimonia, però, un contrattempo potrebbe far saltare le nozze a causa di Demet, che rinchiuderà la giovane chef in una cella frigorifera, dove la ragazza rischierà di morire assiderata. Grazie all’intervento di Deniz, la Piran riuscirà a raggiungere il suo promesso sposo e a scambiarsi i voti nuziali, per la gioia del piccolo Bulut.

Bitter Sweet, spoiler: Demet rinchiude Nazli in una cella frigorifera poco prima della cerimonia

Gli spoiler sull’episodio in onda il prossimo 8 agosto, svelano che i due promessi sposi lavoreranno sino all’ultimo minuto e mentre Ferit si preparerà per la cerimonia, Nazli si recherà dal pescivendolo per un’ultima commissione per il ristorante. La giovane chef verrà seguita dalla perfida Demet, la quale, furiosa per le imminenti nozze dell’Aslan con Nazli, rinchiuderà quest’ultima in una cella frigorifera.

Nemmeno il titolare del negozio si accorgerà di nulla e Nazli rischierà di morire assiderata. Alla villa intanto, Ferit, ignaro di ciò che sta accadendo alla futura moglie, attende con impazienza il suo arrivo, temendo che la giovane abbia cambiato idea.

Deniz salva la vita a Nazli, lei corre a sposare Ferit

Fiato sospeso per i numerosissimi fan di Bitter Sweet che, nell’episodio in onda il prossimo 8 agosto, assisteranno non solo al salvataggio in extremis di Nazli, ma anche alla tanto attesa cerimonia nuziale.

La giovane Piran verrà, infatti, salvata dalla morte dall’amico Deniz e si dirigerà in fretta e furia alla villa, dove Ferit l’attenderà per la celebrazione del matrimonio. L’Aslan non perderà occasione di rimproverare la sua futura sposa per il ritardo, ancora all’oscuro del rischio che ha corso poco prima a causa di Demet. I due finalmente, alla presenza di conoscenti e amici, si scambieranno le promesse nuziali, diventando marito e moglie di fronte alla legge per la gioia del piccolo Bulut che, finalmente, avrà una possibilità d essere affidato all’amato zio Ferit.

Questo e molto altro nel prossimo appuntamento di Bitter Sweet. in onda giovedì 8 agosto a partire dalle 14.45 su Canale 5, ricordando che fino al 23 agosto la serie tv turca terrà compagnia ai fan sino alle 16.40. Sul sito Mediaset Play invece, è possibile rivedere le puntate già trasmesse, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.