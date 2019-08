È tempo di vacanze per due delle serie televisive del pomeriggio di Canale 5. A partire da oggi 5 agosto, infatti, Beautiful e Il Segreto non andranno più in onda nella rete ammiraglia Mediaset, lasciando così i telespettatori con il fiato sospeso in merito alle trame attualmente previste. Nella soap americana ha appena preso il via il processo per l'affidamento esclusivo di Will Spencer mentre nella telenovela spagnola è la nuova sfuriata di gelosia di Antolina a tenere banco a causa dell'evidente interesse di Isaac per Elsa.

Ma quanto durerà questa pausa poco gradita al pubblico italiano? A differenza di quanto accaduto lo scorso anno, saranno ben tre le settimane di interruzione durante le quali troveranno maggiore spazio le serie Una Vita e Bitter Sweet - Ingredienti d'amore.

Beautiful e Il Segreto tornano il 26 agosto

Cresce a dismisura la distanza temporale tra le puntate di Beautiful italiane e quelle americane. Oggi 5 agosto, le vicende delle famiglie Forrester andranno in pausa su Canale 5: torneranno il 26 agosto, portando quasi ad un anno la differenza con le attuali trame d'oltreoceano.

I telespettatori italiani dovranno così accontentarsi di seguire quanto sta accadendo nel paese d'origine della soap, nel quale sta tenendo banco la scoperta sulla finta morte di Beth Spencer. La scorsa settimana, infatti, Liam ha appreso la verità e l'ha subito riportata a Hope. A breve i due genitori biologici della bambina informeranno anche Steffy di quanto accaduto nella finta adozione, lasciandola in preda alla più completa disperazione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Proprio come Beautiful, anche i fan italiani de Il Segreto dovranno fare i conti con una pausa di tre settimane con il ritorno nel palinsesto di Canale 5 soltanto a partire da lunedì 26 agosto.

Una Vita e Bitter Sweet raddoppiano

Ma cosa accadrà durante la pausa estiva di Beautiful e Il Segreto? Cosa verrà trasmesso al loro posto? Nella settimana compresa tra il 5 e il 9 agosto saranno Una Vita e Bitter Sweet-Ingredienti d'amore a beneficiare dello spazio lasciato libero dalle altre due serie televisive.

La telenovela ambientata ad Acacias 38 inizierà già alle ore 13:45 circa e proseguirà fino alle ore 14:50 circa, quando lascerà spazio alla soap turca. Quest'ultima proseguirà per ben due ore, terminando alle ore 16:50 circa e venendo poi sostituita da un film. Per quanto riguarda la settimana di Ferragosto, al momento la guida tv di Mediaset riporta solo gli orari ufficiali di lunedì 12 agosto. In tale data, risulta confermata Una Vita (in onda dalle ore 13:45 circa alle ore 14:50) mentre Bitter Sweet -Ingredienti d'amore dovrebbe andare in pausa per qualche giorno.