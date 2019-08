L'esperienza di Temptation Island si è ormai conclusa, e per le coppie protagoniste di quest'edizione è giunto il momento di tornare alla vita di tutti i giorni. Tra queste vi sono anche Katia e Vittorio che, dopo aver messo alla prova i rispettivi sentimenti nel villaggio delle tentazioni, hanno scelto di dirsi addio in maniera definitiva, e quindi di intraprendere due strade differenti.

Intervistata da Uomini e Donne Magazine, la Fanelli ha parlato del suo percorso nel reality show ma anche del flirt nato tra Vittorio e Vanessa, i quali stanno continuando a frequentarsi anche al di fuori del villaggio delle tentazioni di Canale 5. In sintesi, la riminese ritiene che questa conoscenza non finirà affatto bene.

Le dichiarazioni di Katia dopo l'addio con Vittorio a Temptation Island

Katia, nel corso dell'intervista, non ha nascosto che tornare alla vita di tutti i giorni senza avere Vittorio al suo fianco è stato piuttosto difficile, aggiungendo che in questo contesto la sua famiglia le sta dando una grande mano, cercando di farla distrarre. Lei però ritiene di non aver mai mancato di rispetto all'ex fidanzato durante l'esperienza a Temptation island, nonostante si sia avvicinata al tentatore Giovanni.

E così, nell'intervista concessa a Uomini e Donne Magazine, ha ammesso che tra lei e Giovanni c'è stato soltanto un interesse dal punto di vista estetico, e che nessuno dei due aveva intenzione di andare oltre. Invece, parlando del flirt in corso tra Vittorio e Vanessa che si stanno frequentando anche al di fuori della trasmissione, la 25enne romagnola ha affermato che secondo lei la tentatrice non ha un grande interesse verso di lui.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

La giovane si è anche meravigliata di come Vittorio possa sentirsi attratto dall'ex tentatrice, giacché ha sempre detto di preferire delle ragazze semplici e naturali, e per questo motivo non riesce a spiegarsi come mai sia così interessato alla Cinelli.

Vittorio e Vanessa insieme dopo il reality: Katia 'boccia' la coppia

Nonostante questo, però, Katia non vede affatto di buon occhio il feeling che sta sbocciando tra il suo ex fidanzato e Vanessa, ribadendo che secondo lei sarebbe proprio la ragazza a non nutrire un reale interesse verso Vittorio.

E così, alla luce di questa sua "previsione", la Fanelli ha rivelato che secondo lei Collina si prenderà un sonoro "due di picche" dalla Cinelli.

Qualora ciò dovesse realmente accadere, la Fanelli non ne sarebbe affatto felice, poiché a distanza di un mese dalla fine delle registrazioni di Temptation Island, continua a voler bene all'ex compagno, e durante l'intervista ha augurato solo il meglio a Vittorio, il quale al contrario è sempre stato piuttosto duro nei suoi confronti.

Nelle battute finali del suo intervento, Katia ha svelato di non essere ancora riuscita a capire come mai l'ex compagno: "Sia potuto arrivare a tanto".