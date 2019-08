Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 subirà nuove variazioni di palinsesto durante la settimana di Ferragosto. Oltre a Beautiful e Il Segreto, già in pausa estiva a partire dal 5 agosto, anche la soap Bitter Sweet - Ingredienti d'amore andrà in vacanza per qualche giorno, lasciando spazio ad un film. La sua interruzione, però, durerà meno rispetto alle altre due storiche serie televisive che torneranno ad occupare il loro tradizionale orario nella rete ammiraglia Mediaset soltanto a partire dal 26 agosto. Non conoscerà pausa, invece, la telenovela Una Vita che non interromperà la sua regolare programmazione neppure il giorno di Ferragosto.

Bitter Sweet - Ingredienti d'amore in vacanza dal 12 agosto

Brutte notizie per i fan di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore che dovranno fare i conti con l'interruzione della loro serie preferita a partire dal 12 agosto. Oggi andrà dunque in onda l'ultima puntata prima dell'interruzione, durante la quale Hakan tenterà di mettere nei guai Ferit, nascondendo della droga nei camion aziendali. Fortunatamente, nonostante l'iniziale arresto, l'uomo verrà rilasciato dato che la sua innocenza verrà presto dimostrata.

Le vicende di Nazli e Ferit andranno in vacanza per una sola settimana e saranno momentaneamente sostituite dai film relativi alle serie di 'Inga Lindstrom' e 'Rosamunde Pilcher'. Sebbene ancora non siano arrivate le conferme ufficiali da parte della guida tv di Mediaset. la programmazione dovrebbe tornare normale già a partire da 19 agosto, nel solito orario delle ore 14:45 circa.

La programmazione delle altre soap

Se Bitter Sweet - Ingredienti d'amore dovrebbe andare in vacanza per una sola settimana, non si potrà dire la stessa cosa per la telenovela spagnola Una Vita.

In questo caso, infatti, non ci sarà alcuna variazione degna di nota per tutto il mese: le vicende di Acacias 38 proseguiranno la settimana di Ferragosto e la successiva e non subiranno nessuna interruzione, salvo novità dell'ultimo momento, neppure negli appuntamenti serali su Rete 4. Diverso sarà il destino de Il Segreto e Beautiful. In questo caso, la pausa estiva proseguirà per 21 giorni dato che la messa in onda su Canale 5 riprenderà il 26 del mese.

Passando alla programmazione delle altre reti, Un posto al sole su Rai 3 andrà in pausa per due settimane e l'ultima puntata verrà trasmessa oggi 9 agosto (segnando anche la fine della 23° stagione e l'interruzione proseguirà fino al 23 del mese). Oltre a Una Vita, come riferito sopra, anche Tempesta d'amore non subirà nessuna variazione degna di nota su Rete 4, mantenendo il suo orario quotidiano dalle ore 20 alle ore 20:30 circa.