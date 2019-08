Dal mese di giugno Mediaset ha regalato una novità ai telespettatori grazie alla messa in onda della soap opera turca 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' il cui titolo in originale è 'Dolunay'. Le anticipazioni dell'episodio numero 51, trasmesso sul piccolo schermo lunedì 19 agosto, svelano che l'attenzione sarà posta intorno alla mostra di Deniz. Arriverà il momento della cerimonia e Ferit (Can Yaman) desidererà fare la prima apparizione pubblica al fianco della moglie.

Nazli (Ozge Gurel) non si dimostrerà dello stesso parere dell'Aslan e sarà contraria a prendere parte alla festa. Il motivo di questa scelta della ragazza sarà dovuto alla brutta giornata trascorsa dalla sorella di Asuman, divisa tra lavoro e famiglia. La cuoca sarà ignara del fatto che questa decisione potrebbe creare i sospetti dei conoscenti pronti a cogliere il pretesto per smascherare l'Aslan e la Piran.

Gli spoiler dell'episodio numero 52 sottolineano che Engin (Balamir Emren) comincerà a essere dubbioso in merito al rapporto con Fatos (Oznur Serceler). L'avvocato penserà che sia arrivato il momento di porre fine alla relazione con la fidanzata ma non vorrà mandare in rovina l'amicizia con la ragazza. Questa decisione solleverà entrambe le persone che decideranno di restare amici nonostante la fine della storia caratterizzata da una serie di incomprensioni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Asuman comincia ad avere dei sospetti sulle bugie raccontate da Ferit e Nazli

Ferit e Nazli dovranno fare i conti con i pettegolezzi su di loro e saranno chiamati a continuare la farsa facendo credere che abbiano un rapporto roseo. L'affarista organizzerà questa messa in scena per il bene del piccolo Bulut (Alihan Turkdemir) dimostratosi insofferente di vivere sotto lo stesso tetto con Hakan e Demet (Alara Bozbey).

Asuman (Ilayda Akdoman) comincerà ad avere delle strane intenzioni sul conto della sorella e di Ferit ma la ragazza sarà impegnata a ricucire il rapporto con Deniz.

Deniz vittima di un incidente stradale

La fotografa chiederà al musicista la possibilità di trascorrere la notte da lui ma non saprà di poter ricevere una telefonata da Nazli. Asuman otterrà l'accoglienza di Deniz ma la ragazza si mostrerà la preoccupata quando il fratello di Demet non farà ritorno nella sua abitazione.

Il proprietario della galleria d'arte perderà il controllo del mezzo per via della gelosia nei confronti dell'Aslan e della Piran. Il ragazzo non rincaserà e il motivo sarà dovuto al fatto che Deniz (Hakan Kurtas) è rimasto coinvolto in un incidente. Asuman verrà a sapere la notizia e cadrà nello sconforto dopo aver compreso che ha avuto un incidente in motocicletta.