Le anticipazioni delle puntate della soap opera tedesca "Tempesta d'amore" che andranno in onda su Rete 4 da lunedì 5 a sabato 10 agosto, rivelano che la polizia farà nuovamente irruzione al Furstenhof. Boris, dopo un periodo di assenza, rientrerà dal suo viaggio e fin da subito dovrà fare i conti con una serie di cambiamenti verificatisi mentre lui era lontano.

Annabelle non vorrà soffocare i sentimenti nutriti nei confronti di Joshua e gli farà una vera e propria dichiarazione d'amore, ma la giovane però sarà all'oscuro di un segreto che il ragazzo porta con sé. Romy si accorgerà che Jessica ha iniziato a comportarsi in modo strano, e per questo motivo deciderà di tenerla d'occhio.

Denise prova a dimenticare Joshua impegnandosi nel lavoro

Arriverà una bella notizia per Fabien, il quale apprenderà che c'è la possibilità di ottenere una borsa di studio per iscriversi ad un'importante scuola di musica. Il ragazzo, ben consapevole che non sarà affatto semplice raggiungere quest'obiettivo, dovrà impegnarsi al massimo con le lezioni di pianoforte, e di conseguenza comincerà a pensare che sia il caso di accettare la proposta di Paul.

Denise sarà alle prese con i suoi tormenti sentimentali e, pur di dimenticare Joshua, punterà ad impegnarsi esclusivamente sul lavoro. Tuttavia, le sue ricerche su Dora e George non daranno i frutti sperati.

Annabelle e Jessica determinate a mantenere il loro segreto

Annabelle si renderà conto che Boris è in preda ai dubbi e ai sensi di colpa, e punterà a sfruttare questa situazione a suo vantaggio.

La vicenda però arriverà ad una prima svolta quando Tobias dichiarerà a sorpresa il suo amore per il giovane Saalfeld.

Annabelle e Jessica saranno sempre più decise nel mantenere il segreto relativo alla piccola Luna, anche se la Bronckhorst comincerà ad intuire di essere stata ingannata dall'amica. Valentina sarà piuttosto in ansia per Fabien, il quale non solo dovrà studiare per l'esame di maturità, ma dovrà anche continuare a prendere lezioni di pianoforte.

Boris sarà sempre più convinto che Tobias è l'uomo della sua vita, e così penserà di fare una proposta di matrimonio al compagno con l'aiuto di Denise, ma purtroppo il romantico appuntamento prenderà una piega leggermente diversa.

Jessica avrà intenzione di rilevare il salone di bellezza di Xenia, ma le mancherà il denaro necessario per farlo e così comincerà a riflettere su come fare per procurarselo.

Denise aiuterà Boris a riappacificarsi con Christoph e cercherà di convincere l'uomo ad accettare l'omosessualità del figlio. Infine al Furstenhof si rivedrà Nadine Romer.