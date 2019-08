La soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore in questi mesi estivi è riuscita a conquistare il pubblico italiano. Tornata da pochi giorni in onda dopo la pausa ferragostana, la serie sta ormai per giungere alle sue battute conclusive, quando verranno a galla una volta per tutte le perfide macchinazioni di Hakan, il quale verrà assicurato alla giustizia insieme alla moglie Demet.

Nelle prossime puntate, infatti, si assisterà allo scontro conclusivo tra Hakan e Ferit. Entrambi si renderanno protagonisti di una colluttazione, durante la quale si udirà un colpo d'arma da fuoco.

Tutto ciò, ovviamente, non farà altro che preoccupare Nazli, la quale avrà paura che il malvagio Onder possa aver ferito il coniuge.

Il marito di Demet, infatti, per sfuggire alla giustizia cercherà di lasciare Istanbul, ma prima vorrà portare a termine la sua vendetta nei confronti di Aslan.

Si sente uno sparo durante lo scontro tra Aslan e Onder

Deniz entrerà in possesso di prove schiaccianti sul coinvolgimento di Hakan nel'incidente automobilistico che è costato la vita a Demir e Zeynep.

Il musicista, a questo punto, sarà pronto a recarsi alla polizia per denunciare il cognato. Onder dunque si ritroverà improvvisamente da solo, abbandonato anche da tutti i suoi uomini e complici. E così deciderà di scappar via per evitare l'arresto, non prima però di aver affrontato per un'ultima, decisiva volta, il rivale Ferit.

L'imprenditore riuscirà ad intercettare il marito di Demet nella villa, e qui i due antagonisti si renderanno protagonisti di un duro scontro.

Nel corso della colluttazione si sentirà anche uno sparo e Nazli, che sarà sul posto ma non abbastanza vicina per intervenire, si preoccuperà per le sorti del marito. Per fortuna, però, il manager non riporterà alcuna conseguenza. Aslan, infatti, riuscirà a disarmare il suo avversario e a fare in modo che finalmente venga consegnato alle forze dell'ordine affinché venga fatta giustizia.

Dopo aver superato questi difficili momenti, Bulut trascorrerà il Natale con lo zio e la moglie: durante lo scambio dei regali, il bambino mostrerà alla coppia un disegno, lasciando intendere che gli piacerebbe tanto avere un fratellino.

Tutto evolverà per il meglio quando arriverà Capodanno e, durante la festa organizzata da Deniz, Nazli comunicherà al compagno di aspettare un figlio da lui. I due protagonisti di Bitter Sweet, al settimo cielo per la felicità, si baceranno romanticamente nello stesso luogo in cui si erano baciati per la prima volta.

Probabile data dell'ultima puntata di Bitter Sweet

Bitter Sweet-Ingredienti d'amore sta ormai per giungere al capolinea.

Infatti, stando a quanto riportato da TvSerial, la soap turca dovrebbe concludersi entro il 13 settembre, salvo repentini cambiamenti di programmazione.

In Turchia è andata in onda nel 2017 su Star Tv per 26 puntate. In Italia, invece, siccome ogni episodio ha la durata di circa 45 minuti ciascuno, la serie televisiva è stata suddivisa in circa una settantina di appuntamenti. Inoltre bisogna ricordare che non è prevista una seconda stagione perché non è mai stata realizzata.