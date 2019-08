A pochi giorni dall'inizio della seconda edizione di Temptation Island Vip 2, sono stati svelati i sei nomi delle coppie che parteciperanno al Reality Show delle tentazioni. Alessia Marcuzzi la nuova conduttrice del programma dopo l'abbandono del timone da parte di Simone Ventura; ieri attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram ha svelato i nomi dei partecipanti. Mettendo così fine all'agognata attesa dei fan.

Il 17 settembre 2019 sbarcheranno nel resort di Santa Margherita di Pula i seguenti vip: l'attore Ciro Petrone e la compagna Federica, Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi, Damiano Er Faina e la fidanzata Sharon Macri, Stefano Macchi e Anna Pettinelli, Serena Enardu e il cantautore Pago e infine la showgirl Nathalie Caldonazzo con Andrea Ippoliti.

Damiano Er Faina definito come ipocrita per la sua partecipazione a Tempation Island

Neanche il tempo di svelare i nomi e le critiche si fanno già sentire sul web.

Questa volta a essere messo sotto accusa è Damiano Er Faina. Personaggio molto in voga sui social network. Er Faina è un ragazzo romano di 31 anni. Egli attraverso dei video su Facebook e Instagram ha raggiunto la notorietà; in questi Damiano spesso parla di argomenti come la politica, la televisione e fatti quotidiani in un modo tutto suo.

Il ragazzo ha ammesso più volte di non avere peli sulla lingua e spesso ha attaccato duramente i partecipanti di diversi reality show.

La sua partecipazione al reality di Canale 5 ha scatenato un vero e proprio attacco nei suoi confronti da parte degli haters e non solo. In molti lo hanno accusato di essere incoerente, secondo loro più di una volta in passato Damiano avrebbe attaccato i programmi di Mediaset e ora vi partecipa.

A tali accuse Er Faina ha prontamente risposto con una Instagram story dove spiega di essere un ammiratore del programma e che in passato ha attaccato i partecipanti per i loro comportamenti vergognosi all'interno dell'isola e non lo show direttamente: "Temptation Island è un reality show che apprezzo, ho sempre criticato i suoi concorrenti per i loro comportamenti vergognosi", ha affermato il romano.

Chi è Sharon Macri? Damiano la descrive ai follower

E se di Damiano Er Faina si sa praticamente tutto; la fidanzata Sharon è assolutamente una sconosciuta. Cosi attraverso Instagram l'influencer ha voluto presentare la sua amorosa ai follower. Egli la descrive come una persona semplice, con un lavoro umile e ben lontana dal mondo della notorietà: "La mia ragazza è una donna semplice, fa un lavoro umile e sui social non supera i duecento follower, è un pezzo di pane, mi ha fatto ricredere nelle brave ragazze".