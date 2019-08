La nuova edizione di Temptation Island Vip non è ancora iniziata ma sta già facendo discutere con vari scandali e retroscena. Dopo la grande polemica sulla partecipazione di Er Faina e Sharon Macri, ci sarebbe un ulteriore caso che potrebbe non convincere il pubblico del docu-reality di Canale 5. Si tratta di Nicolò Brigante, ex tronista che scelse Virginia Stablum a Uomini e Donne e tentatore che sbarcherà in Sardegna. Stando alle rivelazioni del profilo Instagram di Deianira Marzano, il ragazzo in realtà non sarebbe single ma avrebbe una compagna da diversi anni.

Brigante: Deianira Marzano rivela i dettagli sulla sua fidanzata

Nicolò Brigante sarebbe fidanzato? Questa è la bomba innescata in queste ultime ore da Deianira Marzano sul suo profilo Instagram. L'influencer "stana Gossip" ha reso pubblico un messaggio di un suo fedele seguace, nel quale è scritto che il single di Temptation Island Vip 2 sarebbe in realtà fidanzatissimo con una ragazza di Catania che lavora come farmacista.

Non solo: Nicolò avrebbe intrapreso una frequentazione con la giovane catanese mentre partecipava come tronista a Uomini e Donne. Come se non bastasse, sul profilo di Brigante non apparirebbe alcun tipo di scatto che ritrae il ragazzo in dolce compagnia. Che sia uno stratagemma ideato dallo stesso giovane ex tronista per evitare grattacapi da parte della redazione del programma di Canale 5? Chissà.

Però, se tale indiscrezione fosse confermata, la partecipazione del ragazzo al docu-reality targato Maria De Filippi potrebbe essere messa a rischio. Insomma, per ora non ci sono ulteriori segnalazioni riguardo a questa situazione e quindi non ci rimane che attendere dei risvolti futuri.

Il cast dei tentatori e delle coppie di Temptation Island Vip

Oltre a Nicolò Brigante, nel cast dei tentatori di Temptation Island Vip 2 troviamo altri volti noti a Uomini e Donne: Michele Loprieno del Trono Over, Fabrizio Baldassarre, Antonio Moriconi e Alessandro Catania del Trono Classico.

Per quanto riguarda le tentatrici, ci sono Federica Spano, ex corteggiatrice di Andrea Cerioli, Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice di Oscar Branzani e Luca Onestini, Federica Francia, ex corteggiatrice di Andrea Zelletta (ora felicemente fidanzato con Natalia Paragoni) e Valetina Galli, nota per aver corteggiato Luigi Mastroianni e per aver stretto un rapporto d'amicizia con l'ex corteggiatore Flavio Barattucci.

Le coppie ufficiali, invece sono: Serena Enardu e il cantautore Pago, Mister Italia Simone Bonaccorsi e la fidanzata Chiara Esposito, l'attore Ciro Petrone e la compagna Federica Caputo, Er Faina e Sharon Macri, Anna Pettinelli e Stefano Macchi e infine Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti.