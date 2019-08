Continua l'appuntamento con l'appassionante Serie TV Bitter Sweet, in assoluto campionessa di ascolti su Canale 5. Dalla settimana prossima sono in arrivo nuovi episodi attesissimi della soap turca, nel quale si prevedono svariati colpi di scena per tutti i personaggi. Nei dettagli assisteremo alle intromissioni di Leman nella vita quatidiana di Nazli Piran e Ferit Aslan mentre il piano dell'Onder non andrà proprio come aveva previsto.

Bitter Sweet: la Pelin arriva in città

Gli spoiler sulle prossime puntate di Bitter Sweet trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che tra Nazli e Ferit si accenderà la passione, anche se dovranno superare molti intralci. Questi ultimi infatti, dopo aver ottenuto l’affidamento definitivo di Bulut e aver mandato a monte i tanti piani luridi di Hakan saranno costretti a sopportare l'approdo di Pelin Turan, ex fidanzata del'Aslan. La donna avrà intenzione di riconquistare il suo vecchio amore sotto ordine dell'Onder.

Nazli si sente presa in giro e lascia Ferit

La Pelin, facendo leva sui sensidi colpa di Ferit inventerà che sette anni prima aveva dovuto effettuare l'interruzione della sua gravidanza dopo che l'aveva lasciata senza alcuna spiegazione. In verità sarà solo un'altra bugia per mettere l'imprenditore in difficoltà. In più la Turan si recherà nell'azienda del dell'ex fidanzato e sfrutterà il momento di una sua svista per racchiudere una sua fotografia all'interno di un libro della cuoca così da far in modo che possa vederla.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Gli spoiler della prossima settimana di Bitter Sweet inoltre ci rivelano che Nazli crederà di essere stata presa in giro da suo marito tanto che deciderà di lasciare la villa ed Istanbul mentre Bulut passerà giorni Leman, la nonna materna. La Piran sceglierà di recarsi nell'uliveto di suo zio per dargli una mano con la raccolta delle olive. Un metodo per cercare di riflettere in solitudine sul suo matrimonio dopo aver scoperto le bugie del marito che poco dopo correrà immediatamente da lei sotto consiglio della sua segretaria.

La Piran e l'Aslan si promettono amore per l'eternità

Sempre le anticipazioni di Bitter Sweet rivelano che anche in quell'istante i due continueranno a bisticciare per poi darsi alla raccolta di funghi da portare al ristorante. Purtroppo i coniugi Aslan non riusciranno più a ritrovare la strada di casa, ma questa situazione giocherà a loro favore, in quanto saranno forzati a passare la notte insieme in una casa abbandonata nel bosco.

Infatti proprio in questa occasione la Nazli e Ferit faranno la pace e si confesseranno l'amore che provano. Successivamente si lasceranno andare ancor di più e finalmente consumeranno il loro matrimonio per la prima volta giurandosi amore per sempre. (Precisiamo che non siamo a conoscenza se Mediaset deciderà di mandare in onda questa scena oppure no). A questo punto il piano di Hakan andrà in fumo, ma un terzo personaggio entrerà in scena per rovinare la serenità dei due coniugi.

Leman decide di trasferirsi a casa del figlio

Dopo la bellissima notte trascorsa insieme, la Piran e l'imprenditore ritorneranno nella loro casa dove poco dopo riceveranno una visita inaspettata, ovvero la mamma dell'Aslan. Quest'ultima dopo aver avuto una chiaccherata con Deniz e la Pelin inizierà ad avere alcuni sospetti sulle sue nozze del figlio: per questo motivo deciderà di andare ad abitare nella villa con la nuora, Ferit e il nipote, senza domandare nemmeno il permesso. Leman si intrometterà nella quotidianità dei due innamorati tenendo d'occhio ogni loro movimento per scoprire qualcosa che possa smascherarli.