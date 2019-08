Nelle puntate americane di Beautiful, le sorprese non finiranno con la scoperta della finta morte di Beth Spencer. Al contrario, a fine agosto andranno in scena dei nuovi colpi di scena destinati ad avere a che fare proprio con la famiglia di Hope e Liam. Se in un primo momento, essi sembravano essere in qualche modo collegati alla possibile paternità della piccola, negli ultimi giorni si è fatta insistente una valida alternativa, confermata anche dai primi spoiler relativi alla settimana del 26 agosto.

Proprio in tale periodo, infatti, una nuova tragedia colpirà le famiglie Logan e Forrester. Pur non essendo stato svelato chi sarà coinvolto in questa trama, gli indizi portano a pensare a Thomas e alla sua fissazione nei confronti della moglie Hope.

Beautiful anticipazioni: Brooke tenta di salvare Hope

Le anticipazioni di Beautiful relative alle prossime puntate americane, segnalano che Thomas verrà informato del desiderio di Hope di divorziare da lui per riprendere la vita con Liam.

La notizia non farà affatto piacere al rampollo Forrester che tenterà un approccio disperato con la moglie raggiungendola nella casa sulla scogliera (dove probabilmente si troverà per una visita a Steffy). Tale faccia a faccia, causerà l'inevitabile preoccupazione di Ridge e Brooke che tenteranno una corsa contro il tempo per raggiungere i due figli: proprio in questa circostanza che dovrebbe accadere qualcosa di drammatico.

Nelle puntate in onda la settimana del 26 agosto in America, infatti, irromperà una tragedia quando Brooke tenterà di salvare Hope da Thomas. Chi sarà coinvolto in questo evento? La tesi più probabile è che sia proprio il figlio di Ridge e Taylor ad avere la peggio, finendo a dover lottare tra la vita e la morte.

Trame americane Beautiful: il dottor Armstrong arriva in concomitanza con la tragedia

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful relative alle trame in onda negli Stati Uniti, le famiglie Logan e Forrester saranno colpite da una tragedia che dovrebbe riguardare Brooke, Hope e Thomas.

Uno di loro perderà la vita? Poiché si tratta di alcuni protagonisti difficilmente sostituibili, e attualmente sotto contratto, è difficile credere alla morte di uno di loro. Più probabile è che la persona in pericolo ne risulti gravemente ferita, finendo a lottare tra la vita e la morte. Per tale motivo, potrebbe quindi entrare in scena il dottor Armstrong, interpretato dal noto attore Vincent Irizarry, la cui partecipazione è prevista proprio per l'ultima settimana di agosto.

Sarebbe questa l'occasione perfetta per liberare Thomas Forrester dal ruolo di villain assunto negli ultimi mesi, proprio come accaduto di recente per Bill Spencer in seguito alla caduta dal balcone di casa sua.