Sabato 14 settembre, in prima serata tv, Rai 1 manda in onda la quattordicesima edizione del "Teatro del Silenzio", il classico evento musicale annuale che si svolge a Lajatico, in provincia di Pisa, e che ha come protagonista Andrea Bocelli. Quest'anno lo spettacolo è intitolato "Ali di libertà", come la canzone che apre il suo ultimo cd "Sì". La serata sarà presentata da due celebri personaggi del cinema e della televisione e vedrà Bocelli intonare alcuni tra i pezzi più storici del suo vasto repertorio canoro. Per l'occasione il grande tenore toscano si esibirà sul palco anche insieme a due dei suoi figli.

Il concerto di Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio di Lajatico

Anche quest'anno Rai 1 trasmetterà il tradizionale evento musicale che vede salire Andrea Bocelli sul suggestivo palcoscenico naturale del Teatro del Silenzio, nella località pisana di Lajatico.

L'appuntamento è per il prime-time di sabato 14 settembre, a partire dalle ore 21:25, per la messa in onda di un'edizione che si aprirà con l'entrata in scena del celebre tenore in sella a un cavallo bianco.

Probabilmente non c'era modo migliore e più significativo per inaugurare una serata intitolata "Ali di libertà".

Sul palcoscenico, a presentare i vari momenti dello spettacolo, ci saranno i due attori Stefano Accorsi e Serena Rossi e nel corso della serata Bocelli spartirà il palco con altri artisti e con i suoi figli. In particolare, questa edizione della rassegna vedrà il tenore toscano esibirsi con il figlio Matteo, insieme al quale si è presentato quale ospite all'ultimo Festival di Sanremo, con la ballerina Carla Fracci, con il baritono Gianfranco Montresor, con la popstar Mika, con Samanta Togni e Samuel Peron.

Un momento molto emozionante della serata, inoltre, sarà rappresentato dall'entrata in scena della piccola Virginia, 7 anni, l'ultimogenita di Bocelli alla quale il papà dedicherà "Il vecchio e il bambino" di Francesco Guccini.

Per quanto riguarda l'allestimento scenico dell'evento, la regia e le magnifiche coreografie dello spettacolo sono curate da Luca Tommasini, già coreografo di format televisivi quali X-Factor e Amici, mentre l'orchestra sinfonica sarà diretta da Beatrice Venezi.

La location dell'evento

Il Teatro del Silenzio a Lajatico è un anfiteatro ricavato sfruttando la caratteristica geomorfologia di un rilievo collinare della provincia di Pisa.

La location, inaugurata in data 27 luglio 2006, è stata edificata dietro un'idea dello stesso Andrea Bocelli originario di questa località. La struttura prende il nome di Teatro del Silenzio perché è stata concepita per ospitare un solo evento all'anno.