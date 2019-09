Dopo Giulia De Lellis, anche un altro ex volto di Uomini e donne ha scelto di scrivere un libro: trattasi di Valentina Dallari, la quale al termine del suo percorso sentimentale, all'interno del dating show, scelse di coronare il suo sogno d'amore con Andrea Melchiorre. Una storia d'amore che non è durata tantissimo e a oggi i due non sono rimasti in buoni rapporti. Valentina, dopo il difficile periodo dove ha combattuto contro l'anoressia, ha scelto di pubblicare un libro autobiografico, dove ha svelato anche dei retroscena a dir poco clamorosi che riguardano proprio il suo ex fidanzato Andrea, parlando di sostenze illecite durante un'esterna avvenuta a Uomini e donne.

Il racconto di Valentina Dallari: 'Andrea portò delle sostanze vietate in esterna'

Nel dettaglio infatti, in uno dei capitoli del suo libro, la Dallari parla anche della relazione nata nel dating show di Maria De Filippi con Andrea Melchiorre, svelando che durante un'esterna, in un momento in cui non erano presenti le telecamere, il ragazzo le avrebbe messo della sostante illecite nelle scarpe e le avrebbe confessato che in passato aveva avuto dei problemi con la giustizia e addirittura che era stato arrestato per spaccio.

Valentina nel suo libro racconta che aveva già degli amici con dei problemi simili e che, nonostante tale confessione, non cambiò idea su Andrea, anzi, l'ex tronista sostiene di essere sempre stata attratta dai "bad boys" e quindi decise di credergli e di dargli una possibilità, avendolo al suo fianco come fidanzato a tutti gli effetti.

La stessa Dallari, nel libro, racconta di aver avuto in passato, in prima persona, dei problemi con la droga: "Era il mio sfogo.

Sballare mi aiutava a rendere tutto meno angosciante", ha scritto la ragazza, la quale però ormai ha chiuso quel capitolo della sua vita e ne è uscita definitivamente.

Andrea sbotta sui social: 'Ci penseranno i miei legali'

Sta di fatto che le dichiarazioni che Valentina ha fatto sul suo ex fidanzato Andrea non sono passate affatto inosservate e in queste ore sul web e sui social non si fa altro che parlarne.

In molti hanno chiesto spiegazioni anche il diretto interessato, il quale proprio ieri sera, 27 settembre, ha scelto di rompere il muro del silenzio e lo ha fatto con un lungo post che ha scelto di pubblicare sulla sua pagina ufficiale Facebook.

Andrea ha fatto un discorso molto lungo, partendo dai valori che gli sono stati insegnati nella vita, tra cui quello dell'umiltà e della dedizione nel fare le cose.

Il ragazzo, poi, ha specificato che chi lo segue sa che da quattro anni è vittima di calunnie alle quali però lui non ha mai risposto per evitare il gossip. In questo caso, però, dopo essere stato descritto in maniera non proprio edificante dalla sua ex fidanzata, Andrea ha scelto di affidare tutto nelle mani dei suoi legali: "Non sopporto vedere usata e diffamata la mia immagine in dubbi contesti e sfruttata per fare audience.

Detto ciò ad ogni azione corrisponde una conseguenza e ci penseranno i miei legali".