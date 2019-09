Dopo Giulia De Lellis, anche l'ex tronista di Uomini e donne Valentina Dallari ha recentemente pubblicato un libro che ha intitolato "Non mi sono mai piaciuta". In esso ha parlato soprattutto dei problemi alimentari di cui ha sofferto negli ultimi anni e i quali, fortunatamente, sono stati superati dopo una lunga e dolorosa battaglia. Ma la deejay bolognese ha anche cercato di sviscerare le ragioni della sua malattia, facendo un passo indietro al periodo in cui tutto è iniziato.

Ha quindi chiamato in causa anche il suo ex fidanzato, Andrea Melchiorre, da lei scelto al termine del percorso nel Trono Classico. Ne sono uscite delle rivelazioni a dir poco scottanti, secondo le quali l'ex corteggiatore avrebbe portato sostanze vietate durante un'esterna registrata insieme a Valentina. A suo dire, l'ex fidanzato avrebbe mentito in varie circostanze per fare colpo su di lei e indurla così alla scelta, come poi è accaduto.

Valentina su Andrea: 'Mi disse che era stato arrestato'

In un paragrafo del suo libro "Non mi sono mai piaciuta", Valentina Dallari ha lanciato delle pesanti accuse contro il suo ex Andrea Melchiorre, gettando anche nuove ombre sulle dinamiche delle esterne a Uomini e donne. L'ex tronista ha rivelato che il suo corteggiatore le aveva mentito in varie circostanze per mettersi in mostra, arrivando persino a dichiarare di essere stato arrestato per spaccio di droga.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Lei, che in passato aveva frequentato persone con analoghi problemi, non si era spaventata per tali insinuazioni, anzi, ne era stata particolarmente colpita. Così ha precisato nel suo recente progetto letterario: "Io fui molto comprensiva, avevo altri amici e altre esperienze del genere, per me non cambiava nulla. Anzi, ho sempre avuto un po’ il debole per i bad boy. Decisi di credergli".

Sostanze vietate nascoste nelle scarpe

Dalle recenti accuse di Valentina Dallari rivolte al suo ex fidanzato Andrea Melchiorre, sempre stando a quanto riportato nel suo libro, il corteggiatore avrebbe confermato le sue dichiarazioni anche con un gesto, nascondendo sostanze illecite nelle scarpe della tronista durante un'esterna.

Un gesto che avrebbe potuto mettere nei guai la bolognese, se la sostanza fosse stata trovata dalla redazione, soprattutto perché l'utilizzo di tali sostanze può causare anche delle conseguenze penali. Sono affermazioni gravissime quelle riportate da Valentina che, se confermate, metterebbero ulteriori ombre su un programma che già in estate è stato al centro di polemiche. Al momento, però, né fonti ufficiali del dating show né tanto meno Andrea Melchiorre (influencer da più di un milione di followers) si sono espressi sulla questione.