Domenica 29 settembre sarà trasmessa su Rai 1 la seconda puntata di Imma Tataranni-Sostituto procuratore, la Serie TV tratta dai romanzi di Mariolina Venezia. La protagonista - che dà anche il nome alla fiction - è interpretata dalla brava e bella attrice pugliese Vanessa Scalera che indossa i panni di un procuratore pittoresco ma combattivo; una donna pronta a tutto pur di risolvere i casi che le vengono assegnati.

E sembra proprio che nel secondo appuntamento della prossima settimana Imma Tataranni sarà chiamata a fare i conti con i loschi traffici delle ecomafie.

Riassunto della prima puntata

Nella prima puntata il pubblico ha potuto fare la conoscenza di Imma e della sua famiglia. La Tataranni è il sostituto procuratore della città di Matera, ed è una persona dai modi duri e dalla memoria prodigiosa che spesso è chiamata a scontrarsi con i colleghi rivali e con il suo superiore, il procuratore Alessandro Vitali (Carlo Buccirosso).

La sua famiglia è composta dal marito-complice Pietro (Massimiliano Gallo), da Valentina (Alice Azzariti), una figlia adolescente e ribelle, da una suocera impertinente e una mamma malata.

In quest'episodio Imma, nonostante sia in ferie, si imbatte in uno strano caso, probabilmente un delitto compiuto da un serial killer. La protagonista decide così di rientrare al lavoro, e proprio in questa circostanza conosce il nuovo capo, il procuratore Vitali.

Trama della seconda puntata: 'Come piante tra i sassi'

Al centro del secondo episodio della fiction ci sarà il ritrovamento del corpo di un giovane. In un secondo momento, si scoprirà che la vittima si chiamava Nunzio. Il sostituto procuratore Imma, insieme all'appuntato Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice) indagherà sulla morte del ragazzo.

Seguendo questo caso, la donna si imbatterà nei loschi piani delle ecomafie che puntano a sotterrare rifiuti tossici nei campi della Basilicata.

Nel frattempo, Ippazio non avrà alcuna voglia di sostenere gli esami per entrare nella scuola sottufficiali dei Carabinieri e diventare maresciallo, ma la Tataranni, grazie all'ascendente che ha sul giovane appuntato, riuscirà a fargli cambiare idea.

Intanto alla Procura di Matera arriverà la giovane e bella Jessica Matarazzo (Ester Pantano), ex reginetta di Sicilia ora agente di polizia giudiziaria.

Jessica e Ippazio si conosceranno e tra di loro nascerà subito una certa simpatia che potrebbe mettere fine all'attrazione latente tra Imma e il giovane appuntato.

Invece a casa del sostituto procuratore arriverà in visita la suocera (Dora Romano), antitesi della Tataranni, la quale porterà scompiglio in famiglia. L'anziana donna, convinta che il figlio Pietro De Ruggeri non debba fare il "mammo" al posto della moglie, creerà non pochi problemi.

Nelle prossime puntate, dunque, si apprenderà se la protagonista riuscirà a tenere testa alla suocera come fa con i criminali, e se il rapporto con il giovane e aitante appuntato andrà in crisi con l'avvento della bella Jessica.