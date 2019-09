Ancor prima della messa in onda della seconda puntata di Temptation Island Vip, circolano indiscrezioni circa l'esito del falò di confronto richiesto da Damiano Coccia alla fidanzata Sharon Macrì e che vedrebbe i due uscire anticipatamente dal reality prodotto da Maria De Filippi. Nonostante non sia stato anticipato nulla sull'esito del falò, i fan più attenti hanno notato che in alcune clip pubblicate e riguardanti la nuova puntata, non vi è traccia dello youtuber e questo fa pensare che 'Er Faina' abbia abbandonato il reality prima della scadenza dei 21 giorni.

A supporto di questa tesi, vi sono altre indiscrezioni secondo le quali la coppia, sarebbe stata sosituita da Alex Belli e Delia Duran.

Damiano Coccia e Sharon Macrì fuori da Temptation alla seconda puntata

Grande attesa per la messa in onda della seconda puntata di Temptation Island Vip e che vedremo questa sera in prima serata su Canale 5, dove scopriremo se Sharon Macrì avrà accettato di presentarsi al falò di confronto immediato con il compagno Damiano Coccia.

Stando ad alcuni video di anticipazione pubblicati sulle pagine social ufficiali del reality, la ragazza sembra essere titubante dopo aver ricevuto la comunicazione da Alessia Marcuzzi e non è dato sapere se si presenterà o meno al cospetto del fidanzato. Solo i fan più attenti hanno notato un particolare, che farebbe pensare ad un'uscita prematura della coppia. In un rvm di anticipazione infatti, mentre i ragazzi sono nel 'pinnetu', si nota la mancanza proprio di Damiano e ciò farebbe supporre che il ragazzo e la fidanzata abbiano scelto di lasciare anzitempo Temptation Island.

Spoiler Temptation Vip: Alex Belli e Delia Duran al posto di Damiano e Sharon?

Non è dato sapere se i due siano usciti insieme o separati, dato che tutti i protagonisti, sono tenuti al riserbo e al silenzio sui social sino alla messa in onda di tutte le puntate.

Se nel corso della nuova puntata i fan assisteranno all'ingresso di una nuova coppia formata da Gabriele Pippo e Silvia, in sostituzione degli squalificati Ciro e Federica, molte indiscrezioni riportano il fatto che anche la coppia di Damiano e Sharon verrà rimpiazzata. I bene informati parlano dell'arrivo sulle spiagge sarde di Alex Belli e della fidanzata Delia Duran, una coppia che sembra sia stata voluta fortemente proprio da Maria De Filippi.

Solo con la messa in onda delle prossime puntate di Temptation Island Vip sapremo se le indiscrezioni circolanti sul web troveranno conferma e se anche la coppia Belli-Duran si metterà in gioco nel reality dei sentimenti per testare la forza del loro amore dopo l'abbandono di 'Er Faina' e Sharon.