È tempo di cambiamenti nelle trame di Una vita, che a breve vedranno l'uscita di scena dei due protagonisti Blanca e Diego insieme al figlio Moises. Nel frattempo, il nuovo personaggio femminile principale è già arrivato ad Acacias 38, cominciando a farsi conoscere dagli altri inquilini del palazzo. Lucia Alvarado, la cugina 'acquisita' di Celia, sarà chiamata nelle prossime settimane a fare i conti con il suo passato e con la scoperta delle sue vere origini.

Convinta di essere figlia di una cameriera, morta prematuramente, Lucia è stata cresciuta dal tutore Joaquin che le ha confessato pochi dettagli sull'identità dei suoi genitori. Ma il segreto sulle origini nobili della donna verrà presto svelato e coinvolgerà Padre Telmo, il nuovo protagonista maschile della telenovela.

Una Vita anticipazioni: Lucia è figlia dei Marchesi di Valmez

Lucia comincerà a nutrire dei sospetti sul suo passato nel giorno dell'attentato alla Galleria Alday, che manderà sul lastrico Samuel.

Le anticipazioni di Una Vita, infatti, rivelano che poco prima dell'esplosione, la giovane noterà un ritratto della Marchesa di Valmez con addosso un ciondolo, lo stesso che è stato donato a Lucia. Quest'ultima era già stata informata dell'appartenenza del gioiello alla madre e non ci metterà molto a trarre delle conclusioni: è figlia della nobile! Ma la situazione sarà presto destinata a complicarsi ulteriormente, rendendo necessario l'arrivo di Joaquin, l'uomo che l'ha cresciuta.

Sollecitato da Felipe, sarà proprio lui ad ammettere che Lucia è figlia della Marchesa e del Marchese di Valmez, motivo per cui quest'ultimo le ha lasciato un'altissima rendita mensile rendendola una donna molto ricca.

Le ragioni dell'abbandono di Lucia

Scoperta l'identità dei suoi genitori, nelle prossime puntate italiane di Una Vita, Lucia sarà chiamata a fare i conti con un'altra scoperta: le motivazioni del suo abbandono.

In questo caso sarà Padre Telmo a rivelarle gli ulteriori dettagli della sua storia, raccontandole che i suoi genitori in realtà erano fratellastri. La madre, infatti, era nata da una relazione clandestina del precedente Marchese di Valdez (di cui i due coniugi, inizialmente, non erano a conoscenza). Non appena la notizia era stata scoperta, il Vaticano aveva permesso alla coppia di restare insieme ma a patto di non avere figli.

Per tale motivo, la gravidanza della Marchesa era stata celata e Lucia era stata poi affidata a Joaquin, il loro avvocato nei confronti del quale avevano grande fiducia. Ma si tratterà di un errore, perché quest'uomo dimostrerà di non meritare un simile affetto. Ben presto, infatti, lui e Samuel stringeranno un pericoloso accordo.