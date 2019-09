Nuovo appuntamento con le notizie di Beautiful, la soap opera di Canale 5 che ha collezionato più di 60 Daytime Emmy Awards negli Stati Uniti. Gli spoiler americani in onda da lunedì 16 a venerdì 20 settembre sulla Cbs, rivelano che Shauna Fulton confesserà di essersi innamorata di Ridge Forrester dopo una notte di passione. Flo, invece, uscirà dal carcere grazie ad un patto tra questi ultimi.

Beautiful: Ridge tradisce Brooke

Le anticipazioni di Beautiful, incentrate sulle puntate in onda dal 16 settembre in America, rivelano che Ridge si sveglierà accanto a Shauna dopo aver trascorso una serata al Bikini Bar.

A tal proposito, il Forrester confesserà di non ricordare molto della sera passata, tanto che la Fulton ne approfitterà per dargli la sua versione dei fatti. Per questo motivo, Ridge e Shauna si impegneranno a mantenere segreta la loro notte di passione. La madre di Flo, infatti, sarà incerta se architettare un piano per ricattarlo, visto che prova dei sentimenti per lui. Brooke, nel frattempo, si rivolgerà ad Eric dopo un'ennesima lite furibonda con il marito.

Per questo motivo chiederà al suocero quale comportamento tenere nei confronti di Ridge, visto che non è tornato a casa la notte. Un momento che sarà spiato da Quinn Fuller.

Shauna cotta del Forrester, Flo esce dal carcere

Nelle puntate americane di Beautiful, Ridge si sentirà in colpa nei confronti della moglie, tanto da cercare di rimediare, nonostante siano ancora in disaccordo su suo figlio Thomas.

Lo stilista, infatti, crederà ancora di poter salvare il suo matrimonio, tanto da fare una promessa a Brooke che sarà molto difficile da mantenere. Nel frattempo Flo scoprirà che la madre ha iniziato a provare dei sentimenti per il Forrester. Inoltre la Fulton racconterà alla figlia di aver trascorso una notte di passione con lui. Poi le rivelerà di aver firmato un accordo per permetterle di uscire dalla prigione.

Una decisione che farà preoccupare moltissimo Flo, in quanto teme che Shauna si metta in seri guai. In seguito la figlia di Storm si recherà a trovare Wyatt per chiedergli perdono per lo scambio delle culle. Peccato che lo Spencer non possa concederle il perdono per il dolore causato ad Hope e Liam.

Katie accusa una crisi cardiaca

Katie avrà un violentissimo scontro con Flo, appena uscita di prigione.

Qui la Logan si arrabbierà moltissimo per quello che ha fatto ad Hope ed al marito. La donna, a questo punto, le dirà di non poterla mai perdonare, tanto da convincerla a lasciare Los Angeles. Sarà proprio in questo momento, che la fidanzata di Bill avrà una crisi cardiaca dopo essersi agitata con la figlia della Fulton. Infine Bill deciderà di mettere il lavoro in secondo piano per stare accanto alla fidanzata.