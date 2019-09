Mancano solo tre puntate alla fine di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la soap turca che ha conquistato il pubblico di Canale 5 nell'estate 2019. Ma prima di arrivare alla fine, con la speranza che si tratti di un happy ending, i due protagonisti dovranno affrontare nuovi ostacoli, apparentemente insuperabili. L'appuntamento di mercoledì 11 settembre sarà particolarmente movimentato da questo punto di vista, a causa degli ennesimi intrighi di Hakan ai danni di Ferit e Nazli.

La cuoca si troverà costretta a chiedere il divorzio per evitare che Asuman finisca in carcere. Ma l'esito della richiesta in tribunale sarà ben diverso da quello immaginato dal crudele individuo: il giudice, infatti, proporrà ai due coniugi una soluzione alternativa, evitando di concedere loro il divorzio come richiesto dalla sposa. Tuttavia, questo sarà solo l'inizio di ulteriori complicazioni.

Bitter Sweet anticipazioni: Nazli e Ferit dovranno fare terapia di coppia

Una nuova puntata di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore sarà trasmessa domani 11 settembre su Canale 5 a partire dalle ore 14:45 circa.

Essa durerà fino alle ore 16:35 circa (novità che proseguirà fino a venerdì) e solo allora cederà la parola alla telenovela spagnola Il Segreto. Le anticipazioni rivelano che Ferit sarà sconvolto dall'incomprensibile di richiesta di Nazli, decisa a porre fine al loro matrimonio per evitare l'arresto di Asuman. Nonostante ciò, sarà costretto ad accettare tale assurda richiesta anche se in tribunale il giudice non firmerà i documenti.

Al contrario, inviterà i due coniugi a fare terapia di coppia per tentare di salvare il loro matrimonio. Appresa la novità, Hakan andrà su tutte le furie e continuerà a minacciare la cuoca, ricordandole che se non porterà a termine il divorzio, lui denuncerà Asuman alla polizia. E il ricatto non si limiterà alla sola Nazli. Hakan, infatti, se la prenderà anche con la signora Leman, ricordandole che lui rivelerà quanto appreso sul suo conto se chiederà la custodia di Bulut.

Trame Bitter Sweet: Fatos ama Tarik

Proseguendo con le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore relative alla puntata dell'11 settembre, Nazli scoprirà che Pelin è d’accordo con Hakan e informerà Ferit della notizia. Quest'ultimo deciderà quindi che non lavorerà più insieme a lui alla Pusula Holding. Fatos si renderà conto di essere innamorata di Tarik e cercherà di farsi coraggio per rivelare i suoi sentimenti al "tuttofare" di casa Aslan.

Ricambierà i suoi sentimenti? Hakan non sarà affatto rassegnato davanti alle ultime novità portate da Nazli e sarà pronto a tutto pur di ottenere la custodia di Bulut. Le cose per i due protagonisti sembrano mettersi male, a sole due puntate dall'epilogo previsto per il pomeriggio di venerdì 13 settembre.