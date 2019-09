Le anticipazioni della puntate della soap iberica Una vita, che saranno trasmesse sui canali Mediaset da lunedì 30 settembre 2019 a sabato 5 ottobre 2019 rivelano che ci sarà una bella sorpresa in casa Palacios. Infatti Trini scoprirà di essere incinta.

L'operazione di Liberto

Liberto, a causa di un edema celebrale, sarà costretto a subire una difficile operazione. Leonor, Rosina e Susana conosceranno il dottore Higinio Baeza che dovrà operare il giovane.

Le donne, pur fidandosi ciecamente del dottore, cadranno nello sconforto per le condizioni critiche di Liberto, ma avranno il conforto degli abitanti di Acacias che si stringeranno intorno a loro. Dopo l'operazione il giovane farà fatica a riprendersi, ma ormai sarà fuori pericolo. Rosina sarà grata al dottor Baeza e per riconoscenza non solo gli regalerà due gemelli d'oro, ma gli affitterà a metà prezzo anche l'appartamento dove prima risiedeva il colonnello.

Tutto il quartiere accetterà con calore l'arrivo del nuovo abitante, ma il dottore si sentirà a disagio a causa delle sue precarie condizioni economiche. Arriverà ad Acacias anche una nuova domestica, Maria. La donna è la domestica di Baeza e dormirà in soffitta con le altre cameriere. Nel frattempo Trini continuerà ad avere capogiri, l'amica Celia convincerà la donna a farsi visitare da un medico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Trini scoprirà di essere incita e deciderà di organizzare una cenetta romantica e privata alla Deliciosa per dare la lieta notizia al marito. Purtroppo Ramon, non sapendo che Trini è incinta, dirà alla donna di essere deciso a causa della sua età a non avere più figli. Alla notizia Trini deciderà di non raccontare più niente al marito.

Il ritorno di Ursula ad Acacias

Il nuovo parroco della chiesa di Acacia organizzerà un'orazione per i feriti dell'attentato, così potrà anche conoscere i suoi nuovi fedeli.

Gli abitanti di Acacias resteranno sorpresi per l'avvenenza del loro nuovo giovane prete. Intanto Lucia sarà sempre più ossessionata dal suo passato e troverà in Padre Telmo un alleato, infatti il prete gli prometterà di continuare le sue indagini per conto della fanciulla. Lucia e Clelia, dopo che Lucia scoprirà che la croce sulla sua collana è il simbolo della casata dei marchesi di Valmez e Clelia invece troverà una vecchia foto raffigurante i marchesi assieme al padrino della Alvarado, decideranno di chiamare proprio quest'ultimo ad Acacias per potergli parlare di persona.

Nel frattempo Samuel sarà disperato a causa delle sue disastrose condizioni economiche causate dall'attentato, l'uomo caccerà in malo modo anche Lucia, quando la donna cercherà di aiutarlo offrendogli i suoi averi. Samuel, deciderà di chiedere un prestito alle banche, ma sarà rifiutato. L'uomo, sempre più abbattuto, troverà a casa ad aspettarlo Ursula uscita dal manicomio. Samuel caccerà la donna che troverà rifugio dal nuovo prete.

Infatti padre Telmo accoglierà la perfida donna nella propria abitazione e la assumerà come sua domestica. A Samuel non resterà che rivolgersi a uno strozzino senza scrupoli: Jimeno Batan.