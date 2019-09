Le puntate di Una vita in onda a fine settembre sanciranno uno strano cambiamento nel corpo di Trini. Preparandosi ad indossare il vestito per l'inaugurazione della Galleria Alday, la moglie di Ramon scoprirà di essere ingrassata e avrà bisogno di qualche variazione nell'abito da parte di Susana. Quest'ultima e Celia si renderanno conto l'amica ha qualche chilo in più rispetto al passato e cominceranno ad interrogarsi sulle ragioni di tale novità.

A ciò si aggiungeranno degli strani malesseri che, in breve, porteranno ad una scoperta: Trini è incinta! La prima gravidanza della donna verrà tenuta segreta per qualche tempo e poi verrà ufficializzata a Ramon, che inizialmente apparirà sconvolto. Ne seguiranno mesi di gioia per la coppia, quanto meno fino alla nascita della piccola Milagros che purtroppo non andrà nel migliore dei modi.

Una Vita anticipazioni: Trini tiene nascosta la gravidanza

Tra i tanti problemi che caratterizzeranno le puntate di Una Vita di fine settembre e inizio ottobre, ci sarà spazio anche per una bella notizia.

Trini attirerà l'attenzione delle sue amiche a causa dell'improvviso aumento di peso, al quale si aggiungeranno alcuni strani svenimenti e variazioni di umore. Celia e Susana consiglieranno alla moglie di Ramon di rivolgersi al medico, ipotizzando una possibile gravidanza, ma lei per qualche tempo rifiuterà. Alla fine otterrà comunque la conferma desiderata anche se la simpatica donna deciderà di non farne subito parola con Ramon, temendo la sua reazione.

Non si sbaglierà nel pensare che il marito ne possa risultare sconvolto: quando apprenderà di essere sul punto di diventare padre, il signor Palacios sembrerà non gradire tale scoperta e per qualche giorno sarà strano e freddo nei confronti della moglie. Superato lo shock iniziale, anche lui non potrà fare altro che gioire, confermando l'amore per Trini e per il bambino in arrivo.

Trame Una Vita: la nascita di Milagros

Appresa la notizia della gravidanza, per Trini si aprirà un breve periodo di gioia in attesa di dare il benvenuto al suo bambino.

Le anticipazioni di Una Vita segnalano, però, che una nuova tragedia sarà in agguato per la famiglia Palacios proprio nel momento di maggiore felicità. Purtroppo il parto non andrà come previsto: Trini morirà davanti agli occhi di Celia, che non farà nulla per prestare soccorso all'amica. Distrutto per la perdita della moglie, Ramon potrà però abbracciare la piccola Milagros che nascerà sana e salva anche se non potrà essere cresciuta dalla mamma.

Per Celia, invece, si aprirà un periodo di nuova crisi psicologia che la spingerà a compiere un passo falso, destinato a causare un nuovo dramma nelle trame della serie iberica.