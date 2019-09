Sabato 21 settembre è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Dopo Adriana Volpe e Giulia Michelini è arrivato in studio Andrea Damante, che ha risposto alle accuse dell'ex fidanzata Giulia De Lellis dopo il lancio del libro "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo bene senza". L'ex tronista veronese ha svelato che il motivo della rottura non sono stati solo i suoi tradimenti, ma alcune incompatibilità caratteriali per le quali c'erano spesso dei litigi piuttosto importanti. Inoltre ha confessato che tra lui e la De Lellis non c'era più trasporto e passione.

Le dichiarazioni di Damante sulla storia con Giulia De Lellis

Andrea Damante, intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato del libro scritto dalla sua ex fidanzata, svelando anche qualche sua verità sulla storia d'amore con Giulia De Lellis. "Me ne ha letto qualche pagina prima che lei si mettesse insieme a Iannone. C'eravamo riavvicinati. Ho letto qualche estratto, ma non ho avuto l'occasione di leggerlo tutto" ha raccontato il dj.

Poi, l'ex tronista veronese ha svelato che cosa gli ha dato più fastidio in questi giorni: "Qualche frase del libro che non c'entrava, come la vicenda della dieta che poi Giulia ha ridimensionato. Sono frasi che sono state scritte per vendere il libro". Dopodiché Andrea ha raccontato della rottura: "Ci siamo lasciati dopo il safari in Africa. Litigavamo da tre giorni e le cose non andavano per il meglio.

Io dovevo finire di registrare un videoclip a Los Angeles e da lì è iniziato tutto". L'ex tronista si è sbottonato sulla questione tradimenti: "So di aver sbagliato. L'ho tradita un paio di volte, ma non so cose le abbiano raccontato. Lei non so se abbia davvero chiamato le amanti perché mi sa di storia romanzata. Giulia esagera, è molto passionale ed emotiva. Ha ingigantito un po' le cose".

Quello che però ha fatto tremare i fan è il fatto che Damante sia ancora rimasto molto legato all'ex corteggiatrice, sperando in un ritorno di fiamma: "Mai dire mai nella vita". Insomma ci sarà davvero la possibilità che questo amore ritorni? Chissà non ci rimane che scoprirlo in futuro.

Damante e la verità sul misterioso incontro con la De Lellis

Pochi giorni fa Andrea Damante è stato pizzicato ad un party a Milano assieme a Giulia De Lellis, un avvistamento che ha incuriosito e spiazzato i fan che pensavano che tra i due ci fosse ancora maretta per via della rottura e dei tradimenti. La verità su questo incontro è stata raccontata dallo stesso Damante nel salotto di Verissimo: "Ci siamo incontrati casualmente ad una festa.

Quando l'ho rivista dopo quattro mesi mi ha fatto ancora lo stesso effetto che nessuna mi fa".