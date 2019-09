Il programma televisivo "I fatti vostri" tornerà in onda su Rai 2 dalle ore 11:00 (circa) di lunedì 16 settembre. La storica trasmissione mattutina ideata dalla mente di Michele Guardì continua quindi ad essere uno dei punti fermi nel palinsesto della seconda rete della Radiotelevisione Italiana. Alla conduzione sono stati confermati Giancarlo Magalli, che guida ininterrottamente il format dal settembre del 2004 e "l'ex ereditiera" Roberta Morise che invece affiancava Magalli anche nella scorsa stagione. Ogni settimana "I fatti vostri" occuperà la programmazione mattutina di Rai 2 dal lunedì al venerdì.

La nuova edizione de I fatti vostri 2019/2020

Nella giornata di lunedì 9 settembre son tornati in onda molti programmi tradizionali di Rai 1, mentre dalla metà mattinata di lunedì 16 settembre ripartirà la classica trasmissione di Rai 2 "I fatti vostri".

Come lo scorso anno, anche quest'anno la coppia di presentatori sarà composta, come detto, da Giancarlo Magalli e da Roberta Morise. Nel cast di questa stagione, sono stati confermati anche Umberto Broccoli, specialista di costume e spettacolo, che intratterrà i telespettatori con ricordi e aneddoti di vecchi programmi e personaggi famosi, Paolo Fox, al quale è notoriamente affidata la rubrica dell'oroscopo, e la band del direttore d'orchestra Demo Morselli che invece curerà i break musicali.

Anche quest'anno la trasmissione andrà in onda seguendo la stessa linea editoriale delle passate edizioni. Nelle varie puntate saranno affrontati temi quali attualità, società, televisione, costume, spettacolo, e come sempre saranno accolti come ospiti in studio degli italiani che hanno da raccontare la loro storia personale o una particolare vicenda che li riguarda.

Breve storia del programma

Forte di una programmazione quasi trentennale, "I fatti vostri" è uno dei programmi televisivi più longevi d’Europa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il format venne mandato in onda per la prima volta su Rai 2 in data 3 dicembre 1990. Questo contenitore mattutino della Rai ha cambiato nome in Piazza Grande (dal 2003 al 2008), fino a riprendere il nome attuale a partire dalla stagione 2009/2010.

Dal 1991 al 1996 il programma venne mandato in onda con un'edizione in prima serata e nella stagione 2016-2017 fece parte parte del cast della trasmissione anche Pippo Baudo.

In particolare, l'ex presentatore di tante edizioni di "Domenica In" e del "Festival di Sanremo" curava la rubrica Storie di televisione che andava in onda ogni 15 giorni e all'interno della quale veniva narrata la storia della Rai.