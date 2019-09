Come da tradizione, il secondo lunedì di settembre su Raiuno ripartono molti programmi che vanno a formare il cosiddetto palinsesto autunnale della rete. In particolare, a riprendere il via saranno tre trasmissioni della mattina e due format del pomeriggio. A parte il talk show "Vieni da me", che quest'anno è alla seconda edizione, le altre sono tutte produzioni televisive che la rete ammiraglia Rai manda in onda da tempo e che ormai hanno fidelizzato un ampio target di telespettatori.

L'inizio della stagione autunnale di Rai 1

Ormai le ferie estive sono finite e dall'inizio di settembre anche le reti Rai hanno ricominciato a mandare in onda i loro programmi più classici. Il giorno in cui riparte la maggior parte delle trasmissioni è sicuramente quello di lunedì 9 settembre; in questa data, infatti, a ricominciare saranno tre programmi della fascia mattutina e due trasmissioni dell'orario pomeridiano.

Alle 06:45 ha inizio la nuova stagione di "Unomattina", il tradizionale contenitore televisivo del primo mattino che la rete ammiraglia Rai manda in onda dal periodo natalizio del 1986. A condurre questa edizione saranno Valentina Bisti e Roberto Poletti. Subito dopo, a partire dalle ore 10:00, ripartirà invece una nuova edizione di "Storie Italiane" con Eleonora Daniele, mentre alle 12:00 saranno accesi i fornelli per le nuove puntate de "La Prova del Cuoco", con Elisa Isoardi e Claudio Lippi.

Alle 14:00, subito dopo il Tg1, a tornare in video sarà Caterina Balivo con il suo talk show "Vieni da me", mentre alle 16:00 verrà varato il nuovo ciclo di appuntamenti quotidiani de La Vita in Diretta che quest'anno sarà condotta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano.

Oltre ai format appena citati, altri programmi classici della Rai che sono ripartiti a inizio settembre sono due trasmissioni storiche del palinsesto di Rai 3 quali "Presa Diretta", il programma di approfondimento condotto da Riccardo Iacona, e #cartabianca, il talk show politico presentato da Bianca Berlinguer.

Sempre in tema di nuovi inizi, venerdì 13 settembre, infine, ripartirà in prima serata anche una nuova edizione di "Tale e quale show" con Carlo Conti.

Nuovo inizio di stagione anche per Mediaset

A ricominciare nella giornata di lunedì 9 settembre non saranno solo tanti programmi di Raiuno, ma anche del palinsesto di Canale 5. Al mattino, infatti, riprenderà il classico appuntamento mattutino con "Mattino Cinque", nella fascia pomeridiana Barbara D'Urso riprenderà le redini della trasmissione "Pomeriggio Cinque" e in prima serata sarà mandata in onda la prima puntata della seconda edizione di Temptation Island Vip.

L'appuntamento quotidiano con "Uomini e Donne" invece ripartirà lunedì 16 settembre.