La prossima settimana in Un posto al sole, come ci comunicano le anticipazioni, Marina Giordano avrà una bellissima sorpresa. Torneranno infatti in gran segreto Elena (interpretata da Valentina Pace) e la piccola Alice (interpretata da Fabiola Balestriere) ma le due porteranno un'amara notizia che all'imprenditrice non piacerà moltissimo. Detto ciò, ecco gli spoiler dal 9 al 13 settembre di Upas riguardanti tale vicenda e gli altri protagonisti della soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 circa.

Riunione di famiglia

Marina riceverà una graditissima sorpresa. Torneranno infatti a Napoli in gran segreto Elena e la piccola Alice. L'imprenditrice ne sarà davvero felice anche perché sentirà il bisogno di rilassarsi dopo lo stress dovuto alla vicenda del padre Arturo in carcere per omicidio e allo stesso tempo gravemente malato. Purtroppo, però, la felicità della donna durerà molto poco. Elena le dirà infatti di aver deciso di trasferirsi definitivamente a Londra insieme alla figlia.

La Giordano non nasconderà il suo rammarico e le chiederà subito come la prenderà ora Andrea.

Elena le risponderà di volergli parlare quanto prima nonostante sia consapevole che non sarà per nulla semplice. La donna chiamerà allora il Pergolesi accennandogli soltanto qualcosina al telefono. L'uomo, però, si renderà immediatamente conto della serietà della situazione per cui si presenterà a casa Giordano per affrontare la madre di sua figlia.

Elena sarà quindi costretta a raccontargli del suo progetto. Il cuoco resterà senza parole e si chiederà come farà ora a mantenere un rapporto con Alice se già in passato, quando le due abitavano a Sorrento, si vedevano molto poco. Elena resterà spiazzata e gli confesserà che la decisione di lasciare per sempre l'Italia è partita proprio da Alice.

Le altre trame della prossima settimana

Le anticipazioni di Un posto al sole della settimana dal 9 al 13 settembre ci raccontano che Serena riproporrà a Filippo l'idea di aprire insieme un bed and breakfast.

L'uomo però non la prenderà per nulla bene ed il loro rapporto peggiorerà sempre più. Intanto Renato deciderà di rimettersi in forma fisica per cui si sottoporrà ad un duro allenamento che non darà i frutti sperati.

Gli spoiler ci raccontano poi che Anita sarà decisa a combinare un vero e proprio guaio: la ragazza, infatti, vorrà rivelare ad Alex che Vittorio l'ha tradita con lei. Patrizio, però, scoprirà le intenzioni della bella rossa e avvertirà immediatamente il caro amico.

Intanto la dolce Alex riceverà finalmente una bellissima notizia: il suo lavoro per lo studio grafico verrà molto apprezzato. Infine Beatrice incontrerà Niko e Susanna e li pregherà di riprenderla a lavorare con loro allo studio legale.