Cambia la programmazione della telenovela Una vita che vedrà ridotto lo spazio a lei dedicato in prima serata. Oggi 17 settembre, infatti, le vicende di Acacias 38 dureranno di meno in concomitanza con il ritorno de Il Segreto su Rete 4. Si tornerà, dunque, alle abitudini della scorsa primavera con l'inizio della puntata previsto alle ore 22:30 circa, al termine della telenovela 'cugina'. Ma le novità non finiscono qui: sabato 21 settembre, infatti, risultano cancellati i due episodi serali sia de Il Segreto che di Una Vita per evitare la sfida con Amici Celebrities, in partenza su Canale 5 proprio in tale data.

Passando alle trame, questa sera verrà concesso ampio spazio alla proposta di Blanca a Samuel, necessaria per riabbracciare il piccolo Moises. Novità anche per Arturo e per la coppia formata da Flora e Peña, che finalmente vedrà la svolta nel loro rapporto.

Una Vita anticipazioni serale: Blanca vuole tornare da Samuel

Doppio appuntamento in vista in data odierna per i telespettatori di Una Vita. Oltre all'episodio pomeridiano, che inizierà come sempre alle ore 14:10 (dopo Beautiful), oggi 17 settembre risulta confermata anche la puntata serale su Rete 4.

In essa Blanca e Samuel saranno protagonisti di un duro scontro durante il quale lei rinfaccerà al marito quanto scoperto sulle sue malefatte. Il giovane Alday negherà senza esitazione, invitando la Dicenta a tornare da Diego come desidera. Ma sarà a questo punto che la figlia di Ursula farà la sua proposta al terribile individuo: sarà pronta a riprendere il loro rapporto ma, in cambio del suo ritorno a casa, lui dovrà restituirle Moises.

In attesa di scoprire se Samuel accetterà tale patto, Flora deciderà di partecipare ad un concorso per fidanzati presentandosi con uno sconosciuto per fare ingelosire Peña. Il suo obiettivo verrà presto raggiunto: Peña non riuscirà a trattenere la gelosia e chiederà a Flora di sposarlo, trovando subito la sua risposta affermativa.

Trame Una Vita: Arturo comincia a riacquistare la vista

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita relative alla puntata serale del 17 settembre, Arturo informerà Abascal di essere sul punto di riprendere la vista.

Non potrà, però, sospettare di essersi affidato alla persona sbagliata dato che l'uomo correrà subito da Blasco per rivelare quanto appreso. La vendetta del terribile individuo contro Silvia sarà imminente? Lucia racconterà a Fabiana e Carmen alcuni particolari del suo passato: la madre, una domestica, è morta ma le ha lasciato una croce che lei porta sempre con sé. Nel frattempo, padre Telmo verrà contattato dal priore Espineira per parlare di una questione molto delicata che riguarda proprio la giovane Alvarado.