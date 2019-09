Lunedì 16 settembre è andata in onda la seconda puntata di Temptation island Vip, show condotto da Alessia Marcuzzi. L'appuntamento di questa settimana è stato prettamente incentrato sul doppio falò di confronto richiesto da Damiano Coccia per provare a riconquistare la sua fidanzata, Sharon e sugli alti e bassi vissuti da tutte le altre coppie di questa seconda edizione.

L'amore trionfa

La puntata ha avuto inizio con il falò di confronto richiesto da Damiano Coccia, detto Er Faina, in cui il giovane ha avuto modo di rivedere la sua fidanzata Sharon e di chiederle spiegazioni sul suo comportamento all'interno del villaggio delle fidanzate.

Il confronto fra i due non è durato moltissimo, soprattutto a causa di Sharon che si è arrabbiata moltissimo quando il fidanzato ha iniziato ad accusarla di non averlo rispettato abbastanza e di essersi fatta avvicinare troppo dai tentatori. Queste affermazioni, infatti, hanno spinto la giovane a voler interrompere prontamente il falò ed ad abbandonare lo show senza il suo fidanzato. Pochi giorni dopo, però, Er Faina ha chiesto alla produzione di Temptation Island di poter rivedere la sua fidanzata per chiederle scusa e per convincerla a tornare con lui.

La produzione ha accettato la sua richiesta ed il ragazzo ha potuto rivedere Sharon in un secondo falò di confronto che è andato decisamente meglio del precedente. Dopo essersi rivisti, infatti, i due giovani hanno chiarito tutte le loro divergenze, decidendo alla fine di uscire insieme dallo show più forti ed innamorati di prima.

Nathaly Caldonazzo richiede il falò

Per quanto riguarda le altre coppie, si segnala che Simone Bonaccorsi è stato costretto a vedere diversi video in cui la sua fidanzata Chiara era molto vicina a due tentatori: Fabrizio Baldassare e Antonio Moriconi.

Nonostante questo, però, il giovane ha dichiarato comunque di voler sposare la sua fidanzata alla fine della loro esperienza a Temptation island vip. Anna Pettinelli è scoppiata in lacrime dopo aver visto un video in cui il suo fidanzato, Stefano Macchi, era molto sereno insieme alla tentatrice Cecilia Zagarrigo. Pago ha dovuto vedere altri video in cui la fidanzata Serena era molto vicina al tentatore Alessandro, mentre la Enardu ha visto una clip in cui il suo fidanzato si lamentava di lei e dei silenzi presenti all'interno del loro rapporto.

Nathaly Caldonazzo è stata costretta a vedere diverse clip in cui il suo fidanzato era in atteggiamenti molto espliciti nei confronti di una delle tentatrici a cui ha anche rivolte delle domande alquanto spinte. Queste mancanze di rispetto hanno spinto la Caldonazzo a richiedere il falò di confronto con il suo fidanzato, che però non è stato trasmessa nel corso della seconda puntata ma andrà in onda nella prima parte della terza.