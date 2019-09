Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra che ogni giorno tiene incollati moltissimi telespettatori su Canale 5. Nelle prossime puntate in onda da domenica 15 a sabato 21 settembre 2019, Elsa accetterà di diventare la moglie di Fernandez mentre Isaac cercherà in tutti i modi di convincere l'ex fidanzata a non sposarsi.

Il Segreto, le trame della settimana dal 15 al 21 settembre

Le anticipazioni sulle prossime puntate de Il Segreto svelano che Alvaro suggerirà ad Elsa di non vendere i suoi beni familiari.

Quest'ultima confiderà a Marcela che sta iniziando a sentire un'attrazione sempre più forte verso Fernandez. Alla Casona, Maria e Roberto termineranno gli ultimi preparativi essenziali per la loro la partenza segreta mentre Francisca e Raimundo dopo aver avuto alcune incomprensioni faranno finalmente la pace. Intanto, la guardia civile ritroverà i cadaveri di Lamberto e suo padre Eustaquio Molero.

Roberto non si reca all'appuntamento con Maria

La Laguna si mostrerà dubbiosa dinanzi alla proposta di matrimonio di Alvaro mentre la condizione di Carmelo e Don Berengario andrà a peggiorare dopo le domande del commissario Cifuentes. Distante dalla Villa, la Castaneda attenderà inutilmente la comparsa di Roberto, il quale verrà bloccato da Francisca alla Casona. A proposito, il Sachez confesserà a Maria di aver scelto di rimanere nel piccolo paese.

Le anticipazioni della prossima settimana de Il Segreto inoltre, ci rivelano che alla locanda Marcela verrà a sapere che Fernandez ha chiesto ad Elsa di diventare sua moglie con un anello di grande valore, il quale gli scivolerà distrattamente dalle mani. Qui l'ex fidanzata di Isaac si accorgerà che all'interno del diamante prezioso c'è inciso il nome di una donna, che ovviamente non sarà il suo. Elsa domanderà immediatamente delle spiegazioni ad Alvaro per la frase scritta sull'anello.

Fernandez imbroglia ancora la Laguna

Il medico anche in questa occasione riuscirà a imbrogliare la giovane facendole credere che l'anello che le ha messo al dito apparteneva a sua nonna. Il Guerrero, al contrario non accetterà l'idea che la sua ex morosa possa sposarsi con un altro uomo mentre la Montenegro domanderà a Prudencio di controllare assiduamente Fernando, in quanto noterà che la sua gelosia verso Roberto si sta facendo sempre più pericolosa. Nello stesso momento, Julieta non sarà in grado di confessare a Saul di aver subito una violenza fisica da parte dei Molero.

Elsa riceve la visita di Isaac

Sempre gli spoiler de Il Segreto dal 15 al 21 settembre 2019, rivelano che la Castaneda e Sachez, al contrario, acquisteranno un terreno dopo aver preso la decisione definitiva di rimanere a Puente Viejo. Nel frattempo Isaac si dirigerà da Elsa per parlarle con una certa urgenza. Qui il Guerrero supplicherà la Laguna di non sposarsi con Alvaro. Saul, al contrario, scoprirà che la Uriarte è stata abusata dai due Molero dopo aver incontrato Carmelo e Don Berengario.

In più sarà messo a conoscenza che questi ultimi hanno assassinato i violentatori di Julieta. Per finire la nemica di Antolina non darà ascolto alle suppliche del carpentiere, tant'è che accetterà la proposta matrimoniale di Alvaro mentre Francisca architetterà un piano per liberarsi una volta per tutte del Mesia.