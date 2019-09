Lunedì 16 settembre partirà ufficialmente la stagione televisiva di Uomini e donne, con la prima puntata in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. I telespettatori hanno, tuttavia, già avuto modo di scoprire qualcosa in più sul programma grazie alle anticipazioni relative alle prime registrazioni che si sono già tenute agli studi Elios di Roma. Per quanto riguarda il Trono Over, in esse è stata confermata la partecipazione di Gemma Galgani, ancora alla ricerca del vero amore dopo le delusioni dello scorso anno.

E fin dall'inizio, la dama torinese sembra avere espresso dell'interesse per alcuni cavalieri giunti a corteggiarla e con i quali avrebbe deciso di uscire. La conferma di un'esterna per le vie di Torino è arrivata anche da uno scatto pubblicato dal Vicolo delle News, nel quale si vede la Galgani passeggiare con le telecamere di Uomini e donne al seguito.

Uomini e donne anticipazioni: Gemma pizzicata con un corteggiatore

La stagione 2019-20 di Uomini e donne sarà quella giusta per Gemma Galgani?

Lo scorso anno per lei le cose non sono andate per il meglio, in seguito all'ennesima delusione. La frequentazione con Rocco Fredella si è conclusa senza risvolti degni di nota e lui si è fidanzato con Doriana, poche settimane dopo la fine del suo percorso nel Trono Over. Secondo quanto riportato dal Vicolo delle News, la Galgani continuerebbe la ricerca dell'amore tanto da avere accettato di incontrare in esterna alcuni corteggiatori.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Dell'uscita a Napoli con uno di essi si era già parlato nella registrazione del Trono Over tenutasi lo scorso 7 settembre, ma a distanza di qualche giorno sarebbe arrivato anche un appuntamento torinese. Una talpa del Vicolo ha, infatti, sorpreso e fotografato Gemma mentre passeggiava, tenendo sotto braccio un uomo dai capelli bianchi. Le telecamere del dating show seguivano la coppia, a conferma di come tale uscita sia destinata ad essere oggetto di discussione nel programma.

La ricerca dell'amore prosegue

Sebbene in estate fosse balzata alle cronache la notizia secondo cui Gemma Galgani fosse fidanzata segretamente, la partecipazione della dama a Uomini e donne è ripresa puntualmente fin dalle prime due registrazioni del Trono Over. Gemma si è resa disponibile a conoscere meglio alcuni spasimanti, anche se bisognerà attendere per capire se tali incontri potranno portare alla nascita di un vero flirt (e chissà, magari anche dell'amore!).

Nel frattempo, la torinese si è resa protagonista anche di alcuni siparietti trash con Tina Cipollari, con i soliti botta e risposta divenuti una costante per il pubblico di Canale 5 nelle scorse edizioni. E non sono mancati anche i primi battibecchi con Barbara De Santi, con accuse reciproche in merito ai guadagni facili ottenuti senza lavorare.