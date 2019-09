Sospetti e segnalazioni sono tornati ad essere di grande attualità nel corso della registrazione del Trono Classico di Uomini e donne che si è tenuta il 17 settembre presso gli studi Elios di Roma. Protagonista è stata ancora una volta Sara Tozzi, chiamata ad ascoltare la versione dei fatti di Javier Martinez, ex single di Temptation Island.

Nel precedente appuntamento, il giovane pallavolista era stato smascherato dalla redazione in merito ad una frequentazione con un'altra ragazza alla quale aveva inviato messaggi d'amore particolarmente espliciti.

Eliminato dalla tronista, il 24enne ha però chiesto di poter parlare con lei per avere un chiarimento. Tuttavia la sua versione dei fatti non ha convinto del tutto Sara, quantomeno fino ad ora.

Uomini e Donne anticipazioni: Javier rivela di aver chiuso con la sua ex

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne divulgate da Il Vicolo delle News segnalano il ritorno di Javier Martinez nel programma.

Lo sportivo di origini argentine aveva chiesto, al termine della precedente registrazione, di poter parlare subito con Sara, ma la redazione non glielo aveva permesso, dicendogli che un eventuale confronto sarebbe potuto avvenire solo dinanzi alle telecamere, pubblicamente.

Il corteggiatore ha accettato la proposta e così è tornato a sedersi dinanzi alla tronista, alla quale ha detto subito che non si sta vedendo più con la ragazza della segnalazione.

Inoltre ha aggiunto che tra di loro c'è stata una storia difficile e che lui ha fatto fatica a troncare la relazione, fino a quando non è riuscito a dirle che non l'amava più.

Subito dopo l'ex single di Temptation Island ha chiamato in causa il suo passato tormentato, precisando che fatica ad aprirsi con gli altri proprio per i suoi tormentati trascorsi. Le sue parole hanno scatenato ulteriori polemiche in studio, soprattutto tra i corteggiatori della Tozzi che non hanno affatto gradito il riferimento ai presunti problemi del passato. Addirittura un giovane ha minacciato che avrebbe lasciato la trasmissione se Javier non fosse stato definitivamente eliminato.

Sara Tozzi decide di non tenere Javier

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione del 17 settembre, Sara Tozzi ha ascoltato le giustificazioni di Javier ma è apparsa comunque dubbiosa. Infatti gli ha detto che se le avesse parlato prima dell'esistenza di questa ragazza, forse gli avrebbe creduto. Invece con questi presupposti fatica ad iniziare un percorso basato sulla fiducia.

Jack Vanore e Giulio Raselli hanno consigliato alla 22enne modenese di provare a conoscere meglio Martinez prima di eliminarlo definitivamente. Giulia Quattrociocche, invece, ha rivelato che lei non se la sentirebbe di frequentare una persona alla quale non potrebbe credere fino in fondo.

Dopo aver ascoltato le parole del corteggiatore e dei colleghi, la tronista emiliana ha deciso di non confermare Javier nel suo parterre.

Ha ribadito di non avere alcuna intenzione di avviare una conoscenza partendo da una bugia di fondo, e così ha eliminato nuovamente l'argentino che non ha potuto fare altro che lasciare lo studio.