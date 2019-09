In queste ore, sul web, sono accaduti numerosi avvenimenti alquanto interessanti dal punto di vista del Gossip trash. Protagonista indiscussa è l'influencer Taylor Mega. La ragazza, infatti, è stata beccata dal settimanale "Nuovo" in compagnia di una donna. Nello scatto in questione è possibile vedere che le due si sono scambiate un bacio appassionato. La persona accanto a lei non si è vista chiaramente in viso, a ogni modo, sembrerebbe proprio essere un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne: Giorgia Caldarulo.

Subito dopo la diffusione di tale scatto, l'ex gieffina Erica Piamonte ha dato luogo a un duro intervento su Instagram, in cui ha sbottato contro Taylor Mega.

Da quanto è emerso, infatti, sembrerebbe che le due ragazze stessero insieme. Per tale ragione, la Piamonte ha insultato pesantemente l'influencer esortandola a sotterrarsi.

Taylor Mega bacia un'altra ragazza: Erica Piamonte si sfoga su Instagram

Un po' di tempo fa, Taylor Mega si rese protagonista di alcune confessioni inerenti le sue esperienze in campo sentimentale. La ragazza, infatti, confermò di aver avuto delle relazioni anche con delle donne.

Dopo la partecipazione al Grande Fratello, in qualità di ospite, la Mega incominciò a frequentare Erica Piamonte. Seppur nessuna delle due è mai stata chiara sulla vicenda, la maggior parte dei fan erano convinti del fatto che le due avessero una storia. Tale pettegolezzo è stato confermato in queste ore dall'ex gieffina.

Una volta diffuse le foto del bacio tra Taylor Mega e Giulia, infatti, Erica ha perso completamente le staffe.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

La commessa fiorentina ha acceso la videocamera e ha incominciato a registrare delle Instagram Stories molto dure. La ragazza ha esordito dicendo di essere così arrabbiata da non riuscire nemmeno a piangere. Inoltre, ha svelato di aver trascorso tutta l'estate con Taylor Mega, periodo nel quale non sono state certamente solo amiche. Fino a ieri, inoltre, pare che Taylor le mandasse messaggi d'amore con frasi molto romantiche.

C'è chi mette in dubbio la versione dei fatti delle due ragazze

Per tale ragione, quando sono trapelate le immagini, l'ex concorrente del GF ha perso le staffe ed ha detto: "Con quale coraggio fino a ieri sera mi dicevi amore mi manchi, mi mandavi cuori? Secondo me ti dovresti sotterrare". Parole sicuramente molto forti che, tuttavia, non sono state molto credute dal pubblico da casa. Ci sono, infatti, un po' di incongruenze.

Taylor Mega ha commentato la cosa dicendo di essere estremamente dispiaciuta della diffusione della notizia, visto la sua famiglia non era ancora a conoscenza delle sue attuali frequentazioni, eppure sul web non ha mai esitato a parlare della questione. Pertanto, c'è chi è convinto che si tratti solo di una trovata pubblicitaria.